鉅亨網新聞中心 2026-04-16 22:11

Vanda Research 的報告指出，散戶在經歷了長期對輝達的狂熱買入後，近期交易模式出現了劇烈轉變。輝達已連續多個交易日呈現淨賣出狀態，5 天內的淨流出額高達 2.94 億美元，這是自去年 5 月以來罕見的大規模撤資。

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相較之下，特斯拉正迎來「逢低買入」的強勁支撐。數據顯示，過去 5 天內特斯拉的淨買盤額已達到 2.16 億美元，使其再度成為零售市場交易最活躍的股票。其「一個月滾動零售流量」更攀升至去年 10 月底以來的最高水平。

特斯拉股價的走強部分受到技術開發進展的推動。執行長馬斯克近日宣布，特斯拉晶片團隊已成功完成下一代 AI5 自動駕駛晶片的流片工作，且後續的 AI6 與 Dojo 3 等晶片亦在研發進程中。此消息激勵特斯拉股價週三 (15 日) 大漲近 8% 至 391.95 美元。

儘管電動車業務目前的疲軟表現，令其股價今年累計跌幅仍超過 10%，且華爾街分析師如摩根大通的 Ryan Brinkman 仍因銷量低於預期而維持其「減持」評級，但散戶顯然更看好其未來的技術潛力，並視當前的股價回檔為進場良機。

至於散戶為何在此時撤出輝達，Vanda Research 分析這未必代表對輝達前景的全面看跌。

歷史模式顯示，投資者常在報稅季節進行獲利了結以支付美國國稅局的稅款。過去也曾出現過散戶在利空政策宣布後拋售輝達，但隨後迅速重返市場推動股價再創新高的案例。

市場目前的參與度依然強勁，除了特斯拉與輝達，Palantir、微軟和蘋果也是目前散戶交易最頻繁的核心股票。