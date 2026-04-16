鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-17 07:34

半導體股近期強勢回歸，人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 是這波漲勢最強功臣，該股自 3 月底以來大漲 20%，股價逼近巔峰，但估值缺相對便宜，目前本益比正處在 2019 年以來最低水準，當時 ChatGPT 尚未引發生成式 AI 熱潮。

儘管地緣政治緊張局勢尚未排除，但投資人對 AI 的樂觀情緒足以掩蓋過去，讓費半從 3 月 30 日的波段低點反彈超過 30%。

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輝達也走在回歸歷史高峰的路上，目前股價距離去年 10 月 29 日創下的歷史收盤紀錄，僅差約 4%。

獲利展望強勁 壓低估值

儘管漲勢凌厲，但輝達估值卻顯得相對「便宜」，目前預估本益比約為 23 倍，雖然已從 3 月底的 19 倍略有回升，但仍遠低於過去五年平均的 38 倍。

分析師指出，這並非因股價表現不振，而是反映市場對於輝達未來獲利預測的成長預期，遠超過股價漲幅。

若與其他主要半導體業者相比，輝達的估值更顯吸引力：安謀 (ARM-US) 目前預估本益比高達 55 倍，博通 (Broadcom)(AVGO-US) 約為 34 倍，超微 (AMD-US) 預約 32 倍。