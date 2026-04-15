鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-16 07:49

經歷數月的低迷後，投資人似乎正對輝達 (NVDA-US) 重拾熱情，該股周三 (15 日) 連續第 11 個交易日上漲，創下史上最長連漲紀錄。

輝達連11漲創紀錄 AI交易回暖還是波段反彈？ (圖:Shutterstock)

輝達股價終場上漲 1.2% 至每股 198.87 美元，在過去 11 個交易日內累計大漲 20.4%。對華爾街部分人士而言，這顯示人工智慧 (AI) 交易全面歸隊，而曾是領頭羊的輝達將受益。但也有人質疑，這股上漲動能主要受益於整體市場反彈，而非輝達基本面大幅改善。

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輝達股價已經停滯了好幾個月，呼應市場對硬體支出能否持久的擔憂。Seaport Research 分析師 Jay Goldberg 便是對後市抱持謹慎態度的一方，他認為，輝達近期漲勢除了要歸功於 Anthropic 即將推出 Mythos 模型，鼓舞了投資人情緒之外，絕大部分是受惠於總體經濟環境改善，特別是伊朗衝突可能結束，讓投資人鬆一口氣。

Goldberg 將輝達比喻為一名進入大學的明星高中生：「我們都知道業務表現優異，但下個月的財報還能帶來什麼驚喜？」

海納國際集團 (Susquehanna) 分析師 Christopher Rolland 也指出輝達面臨的挑戰：隨著輝達估值再次逼近 5 兆美元，多數基金經理人早已持股，「從理論上來說，當達到特定規模後，很難再找到新的買家。」

不過，Benchmark 分析師 Cody Acree 仍看好 AI 樂觀情緒回歸，他指出，博通 (Broadcom)(AVGO-US) 與 Meta(META-US) 建立新夥伴關係，以及艾司摩爾 (ASML-US) 近期釋出的亮麗財報，都為 AI 供應鏈帶來利多消息。