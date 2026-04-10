鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-11 06:52

黃金周五 (10 日) 變動不大，由巴勒斯坦斡旋、旨在永久結束戰爭的美伊談判即將在周末登場，投資人靜待最新進展，不過本周由於美元在美伊暫時停火兩周後走軟，金價周線上漲。

黃金現貨價持穩，報每盎司 4761.79 美元。

黃金 6 月期貨收低 0.6%，報每盎司 4787.40 美元。

黃金本周上漲近 2%。

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獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「在暫時停火的幫助下，金價每日低點均有所上移，本周買盤正謹慎重掌市場主導權。我認為金價將在 5000 美元關卡面臨激戰，若能重新升破該關卡，有機會重燃牛市行情。」

這份已持續兩天的停火協議暫緩了美以對伊朗的空襲行動，但尚未緩解對荷姆茲海峽的封鎖，也未能平息以色列與伊朗盟友黎巴嫩真主黨之間的衝突。

High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 說：「隨著我們看到中東緊張局勢有所降溫，市場對利率在未來某個時間點可能下降的預期略有上升，美元也因此蒙受壓力，使黃金獲得較強支撐。」

數據顯示，在戰爭推高油價及關稅傳導效應持續的影響下，3 月美國消費者物價 (CPI) 月增幅為近四年最大。

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