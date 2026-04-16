鉅亨網編譯許家華 2026-04-17 06:30

英特爾 (INTC-US) 持續推動晶圓代工業務轉型，周四 (16 日) 宣布延攬三星電子高階主管 Shawn Han，強化其對外代工市場布局。消息繼續鼓舞市場，英特爾周四上漲 5.48%，收每股 68.50 美元。

根據公司周四聲明，Han 目前為三星電子執行副總裁，將於下月加入英特爾，出任晶圓代工服務總經理，並向代工部門負責人 Naga Chandrasekaran 彙報。

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英特爾的策略核心在於吸引其他晶片設計公司，甚至包括競爭對手，將製造訂單交由其代工體系。市場普遍認為，這一模式將是公司重返半導體產業核心的重要關鍵，但同時也面臨來自既有領導廠商的強大競爭壓力。

Naga Chandrasekaran 在聲明中指出，此次延攬反映英特爾代工業務持續強化客戶導向與執行能力的策略方向。他表示，Han 在三星代工部門累積超過 10 年的商業與客戶經營經驗，將有助於英特爾深化與客戶的合作關係，並提升其市場吸引力。