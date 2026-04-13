鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-13 20:30

英特爾 (INTC-US) 正迎來其歷史上最為顯著的股價飆升期。在短短 8 個交易日內，該公司股價狂漲 51%，創下有紀錄以來最大的連續漲幅，市值增加超過 1,000 億美元。這場創紀錄的漲勢讓這家自 1971 年上市的老牌晶片巨頭再度成為標普 500 指數中最炙手可熱的股票，也重燃了投資者對其轉型計畫的信心。

Great Hill Capital 主席 Thomas Hayes 對此評論認為，英特爾顯然已脫離了「加護病房」的危急狀態。

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這輪漲勢受多項重大消息推動。首先，英特爾宣布支付 142 億美元向阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management) 購回愛爾蘭工廠的一半股權，此舉被視為公司財務狀況改善及重返擴張模式的證明。緊接著，英特爾確認加入馬斯克 (Elon Musk) 的 Terafab 計畫，將為特斯拉 (TSLA-US)、SpaceX 及 xAI 開發半導體。

此外，Google (GOOGL-US) 也承諾在其資料中心採用未來世代的英特爾 Xeon 處理器，進一步鞏固了英特爾在高效能運算市場的地位。

繼去年股價因輝達 (NVDA-US)、軟銀 (SoftBank) 及美國政府的投資而上漲 84% 後，英特爾今年的漲幅已達到 69%。其中，美國政府持有的股份價值目前約為 270 億美元，已達其原始投資金額的 3 倍多，規模甚至接近美國政府全年的兒童托育支出。

儘管市場熱度高漲，但華爾街仍存在分歧。英特爾目前的預估本益比超過 90 倍，創下 1980 年代以來的新高，甚至比當年網路泡沫頂峰時期還高出 50%。在追蹤這檔股票的 52 位分析師中，僅有 10 位給予「買入」評等，其共識評分在晶片製造商中仍處於低位。

然而，部分分析師主張應採取長期觀點。雖然英特爾預計今年每股虧損 17 美分，但到 2027 年有望轉為獲利 (每股 33 美分)，並在 2029 年達到每股 2.13 美元。