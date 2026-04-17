從恐慌到創高 美股為何無視伊朗戰爭？

鉅亨網編譯許家華 2026-04-17 08:30

在中東戰火持續、能源供應受衝擊與經濟前景轉弱的背景下，週四 (16 日) 美股卻逆勢創下歷史新高，市場表現與基本面風險形成鮮明對比。分析指出，股市反映的是投資人對未來的預期，而非當前局勢，成為此次行情背後的關鍵解釋。

（圖：REUTERS/TPG）

以標普 500 指數為例，自 2 月 28 日伊朗戰爭爆發後，指數在 3 月 30 日前一度下跌約 8%，但隨後強勢反彈，不僅收復全部跌幅，還在本周連續創下歷史收盤新高，較 3 月底低點反彈約 11%。市場展現高度韌性，顯示投資人普遍預期衝突將在未來 6 至 12 個月內逐步緩解。

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摩根大通私人銀行市場經濟學家 Joe Seydl 指出，股市並非在定價當下情況，而是試圖反映未來世界的樣貌。穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 亦表示，市場之所以在戰爭中仍能上漲，主要來自對衝突最終將獲得解決的預期。

此前市場曾因能源供應中斷風險而大幅震盪。伊朗一度限制荷姆茲海峽油輪通行，該海峽承載全球約 20% 的石油與天然氣運輸，被視為史上最大規模的供應衝擊之一，推動油價在 3 月大幅上漲。儘管美伊於 4 月 7 日達成為期兩周的停火協議，但航運尚未完全恢復，雙方亦互相指控違反協議，使局勢仍充滿不確定性。

市場對戰事的樂觀預期，部分來自對川普政策風格的判斷。分析師指出，投資人普遍相信川普在經濟壓力升高時將選擇降溫衝突，形成所謂「TACO」交易邏輯，即「川普總是臨陣退縮 (Trump always chickens out)」。這種預期源於過去經驗，例如 2025 年 4 月美國政府宣布對多國加徵關稅後，股市一度重挫逾 12%，但川普隨後宣布暫緩 90 天，帶動市場出現歷史級反彈。

除了地緣政治因素外，科技股與人工智慧熱潮亦成為支撐市場的重要力量。分析指出，AI 與科技類股目前占標普 500 市值近一半，其走勢在很大程度上獨立於戰爭因素。市場普遍認為正處於一輪「科技榮景」，投資人對未來成長維持高度樂觀。

此外，企業基本面亦提供支撐。經濟學家指出，美國消費支出仍相對穩定，企業獲利環境「相當穩健」。同時，美國政府推動的稅制政策，包括加速投資抵減機制，也有助於提升企業稅後盈餘。

不過，風險並未消失。國際貨幣基金 (IMF) 研究主管 Pierre-Olivier Gourinchas 警告，即使出現短暫停火，衝突已對經濟造成一定損害，且下行風險仍高。若戰事持續，全球經濟可能面臨更深層衝擊。

分析師指出，即便市場目前預期戰爭將快速結束，在不確定性消除前，股市進一步上漲空間可能有限。一旦市場判斷錯誤，例如美國未能迅速抽身或衝突升級，股市可能出現至少 10% 的修正，甚至更大跌幅。