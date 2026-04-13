鉅亨網編譯許家華 2026-04-14 04:10

英特爾 (INTC-US) 股價近期強勢飆升，週一 (13 日) 收高 4.52%，為連續第 9 個交易日上漲，累計漲幅約達 56%，創下自 1970 年代以來同期最強表現，市場關注其在人工智慧浪潮中的戰略轉型與合作布局。

數據顯示，英特爾上一次連續 9 日上漲出現在 2023 年 9 月，而更長的連漲紀錄則為 2005 年 5 月的 13 日連續上漲。本波漲勢主要受多項重大合作與投資消息推動，包括與 Google 的合作擴大，以及加入伊隆 · 馬斯克主導的 Terafab AI 晶片計畫。

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英特爾日前宣布深化與 Google 合作，將由 Google 採用其最新 Xeon 6 中央處理器，支援人工智慧訓練與推論運算。此舉被視為英特爾重返 AI 基礎設施核心供應鏈的重要一步。

此外，英特爾亦宣布加入 Terafab 計畫。該計畫由馬斯克提出，預計在德州奧斯汀打造先進 AI 晶片製造園區，為 SpaceX、xAI 及特斯拉 (TSLA-US) 設計與生產客製化晶片。英特爾表示，其在設計、製造與封裝高性能晶片的能力，將有助於該計畫實現每年 1 太瓦 (1 TW) 運算能力的目標，以推動未來 AI 與機器人發展。

在資本運作方面，英特爾本月稍早以 142 億美元回購其位於愛爾蘭晶圓廠的剩餘股權，顯示公司資產負債表狀況改善。該公司曾於 2024 年出售 49% 持股，如今回購被市場解讀為財務實力回升的重要訊號。

產業競爭方面，英特爾與超微半導體 (AMD-US) 同為 CPU 市場主要競爭者。輝達(NVDA-US)AI 基礎設施主管日前指出，隨著 AI 應用快速擴展，CPU 正逐漸成為系統效能的瓶頸，凸顯該領域的重要性。與 AMD 與輝達多採外包製造不同，英特爾採垂直整合模式，自行設計並生產晶片，被視為其競爭優勢之一。

值得注意的是，美國政府於 2025 年 8 月曾購入英特爾 10% 股權，強化本土先進晶片製造能力。隨後，輝達亦宣布對英特爾投資 50 億美元並展開技術合作，輝達執行長黃仁勳更形容此為「一項驚人的投資」。