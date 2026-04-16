年漲220%未見頂？英特爾可望複製輝達神話 華爾街上看150美元：還能漲140%

鉅亨網編譯許家華 2026-04-16 10:00

在經歷驚人漲勢後，分析師仍認為英特爾 (INTC-US) 具投資吸引力。該公司股價在過去 12 個月已飆升 220%，並在近期連續 9 個交易日上漲、累計漲幅達 58%。儘管如此，分析認為，在公司基本面出現結構性改善之際，股價仍有進一步上行空間。

（圖：REUTERS/TPG）

相較一般投資邏輯傾向提前布局大漲前標的，英特爾此次情況有所不同。該股過去一年波動度為標普 500 指數的 1.5 倍，風險顯著，但公司正從長期低迷中復甦。即使近期強彈，英特爾過去 5 年年化表現仍落後標普 500 約 11 個百分點，反映其仍處於重建初期。

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歷史數據顯示，英特爾曾在 2000 年網路泡沫高峰時創下 75.87 美元股價高點，但此後長期未能重返榮耀。2020 年疫情帶動筆電需求曾推升股價至 69.29 美元，但 2025 年 6 月跌至低於 18 美元，甚至跌破帳面價值。從 2000 年高點計算，跌幅高達 75%。這一衰退與公司錯失多項關鍵技術轉型有關，包括極紫外光 (EUV) 製程、行動運算浪潮，以及 GPU 取代 CPU 成為 AI 運算核心。

財務表現亦顯落差。英特爾 2025 年營收為 530 億美元，並錄得 22 億美元虧損；對比輝達 (NVDA-US)，其營收已從 2000 年的 7.35 億美元暴增至 2025 年的 2150 億美元，營業利潤更達 1370 億美元。過去多任執行長未能扭轉頹勢。

轉機出現在 2025 年 3 月，由創投與企業重整專家陳立武接掌英特爾。他曾帶領益華電腦 (CDNS-US) 在 12 年間股價上漲超過 3200%。上任後，他迅速裁員超過 2 萬人，並大幅降低現金消耗。英特爾在 2022 至 2025 年間累計自由現金流為負 440 億美元，較此前四年出現高達 1070 億美元的惡化，但自 2025 年下半年起已轉為正值，未來隨資本支出正常化與營收回升，有望持續改善。

策略上，英特爾正全力重返 AI 戰場。公司與 Alphabet(GOOGL-US) 合作發展 AI 與雲端基礎設施，並協助伊隆 · 馬斯克旗下 SpaceX 與特斯拉 (TSLA-US) 打造 AI 晶片製造合資項目「Terafab」。同時，英特爾也開發 AI 代理運算晶片與加速器，對標亞馬遜 (AMZN-US) 與 Alphabet 自研晶片。

值得注意的是，輝達已於 2025 年 9 月投資 50 億美元入股英特爾，並將由英特爾代工客製化 x86 伺服器 CPU，與其 GPU 形成互補。市場對 x86 架構需求在超大規模雲端業者中顯著上升，被視為 AI 運算的重要基礎。

然而，估值已顯偏高。英特爾目前本益比達未來 12 個月預估獲利的 95 倍，超越 2021 年 60 倍歷史高點，也高於台積電 (TSM-US)、博通 (AVGO-US) 與超微 (AMD-US) 等同業。不過市場普遍認為，這反映的是低基期獲利。英特爾 2026 年每股盈餘預估僅約 0.5 美元，遠低於 2021 年的近 5.5 美元。

毛利率方面，英特爾 2025 年低於 40%，亦落後台積電的 55% 與輝達的 75%。原因之一在於英特爾目前約 30% 晶圓仍委由台積電代工，加上自身先進製程良率僅約 70%，低於台積電約 90%。隨製程成熟，良率提升有望帶來新一波獲利與現金流。

儘管基本面改善，華爾街仍持保守態度，目前僅約兩成分析師給予「買進」評等，低於標普 500 平均的 55%。不過市場情緒已有轉變跡象，部分機構已調升評等與目標價。

長期來看，若產品線優化與利潤率回升，英特爾到 2029 年每股盈餘有機會達 7 美元。以半導體產業常見 22 倍本益比推算，股價可望上看 150 美元，較目前約 63.81 美元仍有約 140% 上行空間。

目前英特爾市值約 3200 億美元，低於超微的 4150 億美元，儘管其營收規模高出約 50%。與市值達數兆美元的輝達、台積電與博通相比，仍有顯著差距。此外，英特爾作為少數美國本土晶片製造商之一，在供應鏈安全議題上具戰略價值。