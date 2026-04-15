鉅亨網新聞中心 2026-04-15 14:10

人工智慧晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 週二 (14 日) 宣布推出全球首個開源量子人工智慧模型「Ising」，用於加速量子處理器開發與應用落地，顯示公司進一步將 AI 與量子運算結合，擴展未來算力版圖。

受此消息激勵，量子運算概念股全面上揚，包括 SEALSQ(LAES-US) 大漲 21.03%、IonQ(IONQ-US) 上漲 20.16%、D-Wave Quantum(QBTS-US) 上漲 15.84%、Quantum Computing(QUBT-US) 上漲 11.55%，以及 Rigetti Computing(RGTI-US) 上漲 11.50%，反映市場對量子運算商業化前景的期待升溫。

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輝達表示，Ising 模型主要針對量子運算兩大核心瓶頸——量子處理器校準與量子糾錯。其「Ising 校準」視覺語言模型可快速解析量子處理器回傳的測量結果，使 AI 代理能持續自動化校準流程，將原本需數天的作業時間縮短至數小時，大幅提升效率。

在量子糾錯方面，輝達推出兩種 3D 卷積神經網路解碼模型，分別針對速度與精度進行最佳化，用於即時錯誤解碼。相較於開源產業標準 pyMatching，該模型運行速度最高可提升約 2.5 倍，解碼準確率最高提升約 3 倍。

該模型名稱源自物理學家恩斯特 · 伊辛提出的「伊辛模型」，該理論透過簡單局部交互作用解釋宏觀系統中的相變與集體行為，廣泛應用於物理、人工智慧、金融市場與量子計算等領域。輝達藉此強調其將 AI 與量子運算深度整合的戰略方向。

輝達同時推動將 Ising 模型與其量子運算平台 CUDA-Q 結合，打造量子時代的 AI 控制層。公司執行長黃仁勳表示，「要讓量子計算真正實用化，AI 至關重要。透過 Ising，AI 將成為量子計算的操作系統，把脆弱的量子位元轉化為可擴展且可靠的量子 GPU 系統」。

目前該技術已導入多個全球頂尖科研機構與企業。「Ising 校準」模型已被費米國家加速器實驗室、勞倫斯伯克利國家實驗室、英國國家物理實驗室與哈佛大學等採用，並應用於 IonQ(IONQ-US) 與 Infleqtion 等機構；「Ising 解碼」模型則已部署於桑迪亞國家實驗室、康乃爾大學、芝加哥大學及 IQM Quantum Computers 等單位。