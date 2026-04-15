鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-15 11:10

D-Wave Quantum(QBTS-US) 執行長 Alan Baratz 在 Semafor 世界經濟峰會期間表示，「如果我是輝達，我會開始感到不安。」

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Baratz 指出，該公司為量子系統開發的硬體與軟體在能源消耗上具備優勢，相較之下，AI 晶片的耗電問題正日益嚴峻。

他表示，「我們的量子電腦運行大約只需 10 kW 電力，相當於 5 到 10 顆 GPU。」

他舉例稱，一項可在幾分鐘內解決的問題，若使用大型 GPU 系統，可能需要近百萬年甚至耗盡全球電力才能完成。

4 月 14 日為「世界量子日」，相關概念股近期表現強勢。D-Wave Quantum 周二大漲近 16%，IonQ (IONQ-US) 上漲 18%，主要因其商用系統擴展至多處理器架構

不甘示弱，輝達也推出名為「Ising」的開源量子 AI 模型，用於誤差修正。

此舉顯示輝達有意成為量子運算的「作業系統」。

執行長黃仁勳表示，「AI 對讓量子運算實用化至關重要。」這也被視為一種策略布局——若無法在效率上擊敗量子運算，就掌握其控制軟體。

D-Wave 股價過去一年上漲約 140%，但近 30 日小幅回落約 3%。

2025 年第四季，公司營收為 275 萬美元，年增 19%，但低於分析師預估的 380 萬美元。調整後每股虧損 0.09 美元，也高於市場預期的 0.05 美元。

不過，公司表現主要由「訂單」推動，該指標代表未來合約承諾，第四季達 1,340 萬美元，較前一季暴增 471%。

目前公司市值約 53 億美元，正積極拓展商用與政府市場。近期與佛羅里達大西洋大學 (FAU) 簽署 2,000 萬美元合作協議，並與 Anduril Industries 及 Davidson Technologies 合作，應用於美國防空與飛彈防禦。

此外，D-Wave 也斥資 5.5 億美元收購 Quantum Circuits，目標從利基市場擴展至支援生成式 AI 的通用系統。

這些交易顯示，一些大型企業願意投入資金測試這項技術。D-Wave 早在 2011 年就將首套商用系統出售給洛克希德馬丁 (Lockheed Martin)，如今則將重心放在解決 AI 訓練的瓶頸。

市場熱度雖升溫，量子運算仍存在限制：量子機器尚未成為通用工具，主要用於研究與完善任務，且它們無法運行大型語言模型 (LLM)。多數開發者仍依賴傳統晶片，因量子硬體仍不穩定且容易出錯。

儘管如此，華爾街仍審慎樂觀。Wedbush 分析師 Antoine Legault 指出，雖然營收不如預期，但訂單快速成長，目前客戶已超過 135 家，並維持優於大盤評級，目標價 40 美元。

Canaccord Genuity 分析師 Kingsley Crane 更為樂觀，給予 43 美元目標價，並表示，「訂單管道比以往更強，儘管仍處早期階段，我們認為 2026 財年將是關鍵一年。」

但 Crane 也提醒，D-Wave 屬於「長期概念股」，目前股價約為 2027 年預估營收的 150 倍。「投資人應接受短期波動性。」其樂觀情境甚至暗示股價可達 75 美元。