川普喊停打伊朗前「神祕大單」狂掃原油期貨 CFTC要查是誰偷跑
鉅亨網新聞中心
美國衍生性商品監管機構正針對幾起異常的原油期貨交易展開調查，這些交易發生在美國總統川普無預警宣布暫緩攻擊伊朗的前幾分鐘，時機極為敏感。
彭博引述消息人士透露，此項調查由商品期貨交易委員會（CFTC）主導，目前正嚴密審查芝加哥商品交易所集團（CME Group）及洲際交易所（ICE）旗下交易平台的活動。監管機構已要求這兩家交易所繳交相關記錄以供稽核。
在過去約兩週的時間內，至少有兩次在重大訊息發布前夕出現交易量激增的狀況，成為監管機關鎖定的焦點。據悉，調查人員索取的資訊包含所謂的「Tag 50」識別碼，該識別碼可用於追蹤並確認交易發動者的身分。
針對此案，CFTC 與洲際交易所均拒絕置評。芝加哥商品交易所則未對涉及川普聲明的異常交易做出具體回應，但強調任何調查都應涵蓋預測市場等新興平台。
該交易所發言人向 《CNBC》 表示，市場誠信至關重要，他們一向嚴格監控市場並與 CFTC 緊密合作，且認為對市場行為的審查必須一視同仁，應納入如 Polymarket 與 Kalshi 等透明度極低、卻同樣掛牌相關產品的預測市場。
事實上， 《CNBC》早在 3 月 23 日便曾報導過相關可疑活動。當時在交投清淡的盤前交易時段，標普 500 E-mini 期貨與西德州中級（WTI）5 月原油期貨突然出現孤立性的成交量暴增。
約 15 分鐘後，川普便在社交平台 Truth Social 上表示美伊雙方已進行對談，他將停止計畫中對伊朗電廠及能源基礎設施的打擊。此舉隨即引發市場劇烈波動，標普 500 期貨在開盤前飆升超過 2.5%，而西德州原油期貨則重挫近 6%。
這種在股指期貨與原油期貨同時出現的突發性成交量激增，由於當時並無明確新聞或利多觸發，引起了交易員的高度關注與質疑。
上週，民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）與懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）也呼籲 CFTC 對此類異常交易展開調查，並質疑是否有人反覆盜用政府內部尚未對外公開的重大訊息。
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