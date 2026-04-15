美光一度跌4%強勁漲勢暫歇 華爾街仍看好長線上行
鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 投資人逢高獲利了結，帶動該記憶體晶片製造商股價周三 (15 日) 一度下跌 4%，終場收低 2%。
不過，這波回檔對本月以來的強勁漲勢影響有限。自 4 月初以來，美光股價已上漲 40%，主要因投資人看好在 AI 支出熱潮帶動下，記憶體晶片需求將持續增強。
資料中心關鍵記憶體晶片供應短缺，推升價格上漲，使少數幾家記憶體晶片業者——包括美光、SK 海力士及三星，將重心轉向利潤較高的資料中心用晶片，而非筆電等消費性產品所使用晶片。
分析師預期，記憶體晶片短缺，尤其是 DRAM(動態隨機存取記憶體)，可能持續至 2028 年，進一步支撐價格。這項趨勢也反映在股價表現上：SK 海力士與三星今年以來股價已上漲約 75%。
另一方面，市場也擔憂 AI 效率提升可能降低記憶體需求，並質疑美光是否能維持其高速成長。
儘管美光股價今年以來上漲 50%，但在 3 月財報後曾大幅回落，一度幾乎抹去全年漲幅。
美銀全球研究 (BofA Global Research) 分析師 Vivek Arya 當時指出，「美光 2025 會計年度第三季毛利率預估為 81%，可能接近本輪景氣循環高點，最終可能回落至 AI 出現前 60% 至 70% 的歷史高檔區間。」
華爾街部分人士依然認為，在強勁的需求趨勢推動下，美光仍有上漲空間。
瑞銀 (UBS) 分析師上周指出，「儘管美光公布毛利率指引後，市場對記憶體產業情緒轉為負面，我們仍認為當前正處於一個可能顛覆傳統分析框架的超級循環之中。」
「越來越多跡象顯示，記憶體公司願意犧牲部分短期上行空間，以換取長期能見度——進而帶來更穩定的獲利、利潤率與股東權益報酬率 (ROE)。這也強化我們對本輪上行周期持續性的信心。」
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI範圍太大怎投資？ 康和：緊扣這四種稀缺資源
- 〈財報〉ASML全年財測報喜！但Q2營收展望因出口管制失色
- AI浪潮引爆記憶體晶片奇蹟 淨利飆升6714% 帶動A股半導體設備喜迎春天
- 史上最強記憶體荒！微軟調漲Surface全系列售價 不再有1000美元以下機種
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇