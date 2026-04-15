美光一度跌4%強勁漲勢暫歇 華爾街仍看好長線上行

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-16 06:20

美光強勁漲勢暫歇，華爾街仍看好長線上行(圖：Shutterstock)

不過，這波回檔對本月以來的強勁漲勢影響有限。自 4 月初以來，美光股價已上漲 40%，主要因投資人看好在 AI 支出熱潮帶動下，記憶體晶片需求將持續增強。

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資料中心關鍵記憶體晶片供應短缺，推升價格上漲，使少數幾家記憶體晶片業者——包括美光、SK 海力士及三星，將重心轉向利潤較高的資料中心用晶片，而非筆電等消費性產品所使用晶片。

分析師預期，記憶體晶片短缺，尤其是 DRAM(動態隨機存取記憶體)，可能持續至 2028 年，進一步支撐價格。這項趨勢也反映在股價表現上：SK 海力士與三星今年以來股價已上漲約 75%。

另一方面，市場也擔憂 AI 效率提升可能降低記憶體需求，並質疑美光是否能維持其高速成長。

儘管美光股價今年以來上漲 50%，但在 3 月財報後曾大幅回落，一度幾乎抹去全年漲幅。

美銀全球研究 (BofA Global Research) 分析師 Vivek Arya 當時指出，「美光 2025 會計年度第三季毛利率預估為 81%，可能接近本輪景氣循環高點，最終可能回落至 AI 出現前 60% 至 70% 的歷史高檔區間。」

華爾街部分人士依然認為，在強勁的需求趨勢推動下，美光仍有上漲空間。

瑞銀 (UBS) 分析師上周指出，「儘管美光公布毛利率指引後，市場對記憶體產業情緒轉為負面，我們仍認為當前正處於一個可能顛覆傳統分析框架的超級循環之中。」