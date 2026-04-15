鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-15 20:30

華爾街在嘗試預測軟體股底部時曾多次受挫，主因是市場憂慮人工智慧技術將導致傳統軟體公司走向淘汰。然而，本周軟體股出現強勁反彈，讓部分尋求抄底的投資者重新點燃希望。

從恐慌回歸基本面 華爾街轉為抄底軟體股(圖:shutterstock)

在短短兩個交易日內，追蹤軟體業的 IGV ETF (IGV-US) 上漲 6.4%，甲骨文 (ORCL-US) 飆升 18%，微軟 (MSFT-US) 與 Palantir(PLTR-US) 也有 6% 的漲幅。

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儘管近期回升，軟體股仍處於長期疲軟狀態。IGV ETF 今年以來仍下跌 25%，微軟今年 19% 的跌幅，更使其與特斯拉 (TSLA-US) 並列為「科技七巨頭」中表現最差的成員。這種低迷反映了市場擔心 Anthropic 與 OpenAI 等 AI 公司的興起，將永久削弱軟體需求、定價權與利潤空間，進而侵蝕產業長期以來的高估值。

不過，許多分析師認為恐慌情緒已偏離基本面。Manulife 策略師 Emily Roland 指出，「AI 將摧毀所有軟體公司」的說法過於短視，目前的賣壓明顯過度。目前的估值已降至極具吸引力的水準：軟體股的前瞻本益比約為 21 倍，遠低於 10 年平均值 34 倍。

例如，Salesforce 的本益比低於 13 倍 (平均值為 45)，Adobe 則低於 10 倍，兩者皆接近歷史低點。知名投資人 Michael Burry 最近也表態看好 Adobe 與 Autodesk 等受 AI 衝擊嚴重的個股。

從技術面來看，LPL Financial 指出軟體指數在 1,600 點附近獲得支撐，若能突破 1,908 點則可能形成雙底反轉。同時，分析師對 2027 年的獲利預期已由 15.7% 上調至 16.5%，顯示基本面並非全無亮點。