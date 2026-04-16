鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-16 19:35

台灣股市總市值今 (16) 日攀升至 4.14 兆美元 (約新台幣 131 兆元)，正式超越英國股市的 4.09 兆美元並躍居全球第七大股市 。其中權王台積電 (2330-TW) 股價來到 2085 元，4 月以來大漲逾 18%，單一個股市值來到 45 兆元，占上市市值比重約 45%，對台股市值貢獻尤其重大。

據公開資料顯示，台股今日上市市值 121 兆元、上櫃市值 9.9 兆元合計已達到 131 兆元規模，其中上市公司市值排名前 20 大個股中，有 14 檔市值超過兆元；且 20 大市值股就有 10 檔是千金股。

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科技族群在兆元俱樂部中佔據關鍵地位，除了台積電外，台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW) 與鴻海 (2317-TW) 分別以約 4.7 兆元、3.03 兆元及 2.8 兆元的市值緊追其後 。這五大權值股在台股中扮演穩定盤勢的重要角色，反映出半導體與伺服器產業的強勁成長潛力 。

根據彭博彙整資訊，目前全球股市市值排名出現變化洗牌，台灣憑藉在全球 AI 硬體供應鏈中不可取代的地位，成功擠下英國奪下第 7 名；而根據《marketcapwatch》即時資料，台灣目前市值 4.14 兆美元排名第 7，第 6 名則是加拿大的 4.32 兆美元。

台股市值排行前 20 大個股：

排名 公司名稱 市值 (億元) 1 * 台積電 540693.13 2 * 台達電 47924.67 3 * 聯發科 30393.98 4 * 鴻海 28905.94 5 * 日月光投控 20033.87 6 * 元大台灣 50 15636.18 7 * 台光電 1374161 8 * 富邦金 12312.47 9 * 廣達 12302.47 10 * 智邦 11418.73 11 * 國泰金 10884.55 12 * 中華電 10588.91 13 * 中信金 10507.95 14 * 欣興 10162.17 15 奇鋐 9533.37 16 致茂 8717.52 17 聯電 8591.13 18 鴻勁 7727.99 19 南亞 7177.39 20 緯穎 6876.08