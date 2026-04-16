鉅亨網記者吳承諦 台北
台灣股市總市值今 (16) 日攀升至 4.14 兆美元 (約新台幣 131 兆元)，正式超越英國股市的 4.09 兆美元並躍居全球第七大股市 。其中權王台積電 (2330-TW) 股價來到 2085 元，4 月以來大漲逾 18%，單一個股市值來到 45 兆元，占上市市值比重約 45%，對台股市值貢獻尤其重大。
據公開資料顯示，台股今日上市市值 121 兆元、上櫃市值 9.9 兆元合計已達到 131 兆元規模，其中上市公司市值排名前 20 大個股中，有 14 檔市值超過兆元；且 20 大市值股就有 10 檔是千金股。
科技族群在兆元俱樂部中佔據關鍵地位，除了台積電外，台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW) 與鴻海 (2317-TW) 分別以約 4.7 兆元、3.03 兆元及 2.8 兆元的市值緊追其後 。這五大權值股在台股中扮演穩定盤勢的重要角色，反映出半導體與伺服器產業的強勁成長潛力 。
在 AI 趨勢助攻下，日月光投控 (3711-TW)、台光電 (2383-TW)、廣達 (2382-TW)、智邦 (2345-TW) 與欣興 (3037-TW) 等科技股，亦在近期行情中成功站穩兆元市值 。金融與電信指標如富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW) 及中華電 (2412-TW)，同樣維持穩健市值，共同支撐台股市值整體規模向上躍升 。
根據彭博彙整資訊，目前全球股市市值排名出現變化洗牌，台灣憑藉在全球 AI 硬體供應鏈中不可取代的地位，成功擠下英國奪下第 7 名；而根據《marketcapwatch》即時資料，台灣目前市值 4.14 兆美元排名第 7，第 6 名則是加拿大的 4.32 兆美元。
台股市值排行前 20 大個股：
|排名
|公司名稱
|市值 (億元)
|1
|* 台積電
|540693.13
|2
|* 台達電
|47924.67
|3
|* 聯發科
|30393.98
|4
|* 鴻海
|28905.94
|5
|* 日月光投控
|20033.87
|6
|* 元大台灣 50
|15636.18
|7
|* 台光電
|1374161
|8
|* 富邦金
|12312.47
|9
|* 廣達
|12302.47
|10
|* 智邦
|11418.73
|11
|* 國泰金
|10884.55
|12
|* 中華電
|10588.91
|13
|* 中信金
|10507.95
|14
|* 欣興
|10162.17
|15
|奇鋐
|9533.37
|16
|致茂
|8717.52
|17
|聯電
|8591.13
|18
|鴻勁
|7727.99
|19
|南亞
|7177.39
|20
|緯穎
|6876.08
(* 為市值超過兆元個股；資料來源：證交所)
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