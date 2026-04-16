鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-16 14:23

外界預期美伊有望達成停戰協議，美股昨 (15) 日多收紅，台股今 (16) 日台積電 (2330-TW) 下午即將舉行法說會前，激勵台積電相關設備廠、IC 設計、輝達概念及光通訊股早盤開高走高，終場在台積電尾盤大單拉升下，大漲 409.88 點或漲 1.12%，收 37,132.02 點，日 K 連收 8 紅，成交量為 8,867.92 億元，較昨 (15) 日縮減近 1,000 億元。

櫃買 (OTC) 則受惠多檔題材激勵，終場漲 1.7%，收 366.27 點表現優於上市指數。

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電子權值股今日漲跌互見，台積電 (2330-TW) 因下午將舉行法說，股價在法說前已先起漲多日，今日開低震盪，尾盤在大單 5,352 張敲進下，小漲 5 元或 0.24% 收 2,085 元；聯發科 (2454-TW) 漲半根停板、台達電 (2308-TW) 漲 3.3%；聯電 (2303-TW) 因受惠與光學材料 TFLN 領導廠 HyperLight 建立合作，未來有望打晉升光通訊技術，開盤早早亮燈漲停。

鴻海 (2317-TW) 小跌 0.24%、京元電子 (2449-TW) 跌 2.58、 緯穎 (6669 -TW) 跌 0.54%。

面板股及 LED 股部分，富采 (3714 -TW) 因受惠整合友達 (矽光子)CPO 模組，盤中飆上漲停板，友達 (2409-TW) 則漲 3.24。

IC 設計族群則在盤中強勢翻揚，在買氣回籠下也帶動 AI 與高速傳輸概念熱潮，包括 神盾 (6462 -TW)、安格 (6684 -TW)、晶心科 (6533 -TW)、矽力 *-KY (6415-TW) 均攻上漲停。