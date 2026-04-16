〈大立光法說〉林恩平：4、5月動能逐月下滑但仍優於去年同期表現

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-16 16:23

大立光 (3008-TW) 今與台積電 (2330-TW) 同步召開法人說明會，大立光並先公布最新獲利資訊，大立光 2026 年第一季稅後純益 61.23 億元，每股 46.63 元。大立光在 3 月營收爲 54.2 億元，大立光執行長林恩平指出，目前在看第二季的客戶拉貨動能，4 月會較 3 月下滑，而 5 月會比 4 月下滑。

大立光執行長林恩平。(鉅亨網記者張欽發攝)

不過，林恩平指出，目前看起來，即使 2026 年的 4、5 營收逐月走滑，但相較於 2025 年同期仍將呈現業績成長的走勢，至於 6 月的營運動能目前仍不明朗。

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大立光在 2025 年 4 月及 5 月營收分別爲 43.74 億元及 32.38 億元。

在大立光 2026 年第一季營收 155.44 億元，毛利率 49.41%，季增 1.44 個百分點，年減 5.22 個百分點，稅後純益 61.23 億元，季減 8.88%，年減 4.97%，每股 46.63 元。大立光指出，第一季的折舊費用 20.7 億元，資本支出 23.9 億元，在業外收入方面，第一季匯兌收益 3.9 億元，利息收入爲 10 億元。

對大立光 2026 年第一季毛利率 49.41%，季增 1.44 個百分點，大立光在第一季的報廢品較上季來得少，提升毛利率的走揚，不過，林恩平對第一季的生產良率表現仍不滿意，表示仍有提升的空間。

同時，對大立光開發的手機可變光圈鏡頭而言，林恩平指出，這類產品大立光已經開發很多年，目前大致客戶端對產品的規格已經確立，同時，在搭配手機開賣前，客戶端會拉相當的數量，但最重要的是市場的銷售實際狀況及反應，客戶在開賣後續的的訂單多寡也取決於此。

法人關注一：可變光圈鏡頭毛利率須視良率狀況

至於法人關心大立光手機可變光圈鏡頭及先前開發搭載高階手機銷售的潛望式鏡頭的毛利率比較，林恩平直言必須視後續生產的良率狀況才會有明白的答案。同時，在目前市場高度期待的折疊手機上，林恩平說，折疊手機鏡頭的困難度並沒有相對比較高。

法人關注二：記憶體缺貨漲價 可能犧牲鏡頭升級

在目前市場因記憶體缺貨推升價格走高，造成手機品牌商可能犧牲對鏡頭的升級而用以取得對整機成本的控制，林恩平說，這種不利的循環目前仍在於中小型品牌手機商身上。

2026 年第一季出貨以 1000 萬畫素產品爲主，占 60-70%，其次爲 2000 萬畫素產品，占比 10-20%，800 萬畫素產品 0-10%，500 萬畫素以下產品占比 10-20%。