鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-16 10:41

輝達執行長黃仁勳周三 (15 日) 親手為自家公司劃下極簡卻震撼的定義：「輸入是電子，輸出是 Token，中間就是輝達。」這句話不僅精準概括輝達的商業本質，更直接將其定位從傳統的硬體製造商，升級為 AI 時代最核心的「Token 轉換器」。

「輸入是電子，輸出是Token！」 黃仁勳一句話重新定義輝達：我們是AI時代的「轉換器」(圖:shutterstock)

黃仁勳周三接受播客主持人 Dwarkesh Patel 訪談，內容涵蓋輝達供應鏈「護城河」、TPU 競爭威脅，以及輝達為何不自己做雲服務等問題。

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面對外界質疑輝達僅是撰寫軟體、依賴台積電製造晶片與台灣廠商封裝，恐面臨軟體商品化的危機，黃仁勳在一場訪談中不以為然地指出，將電子轉化為 Token，並讓這些 Token 隨時間推移產生更高價值，是一項極難被複製的技術壁壘。輝達的核心工作，便是盡可能高效地完成這一場能量與智慧的轉換。

支撐這一宏大願景的底氣，來自於輝達在供應鏈上築起的深厚護城河。

根據最新財報，輝達在晶圓廠、記憶體及封裝領域的採購承諾已逼近 1000 億美元，市場甚至預測未來將上看 2500 億美元。黃仁勳解釋，這並非單純的採購合約，而是建立在與上游供應商執行長之間持續的「告知、激勵與對齊」。透過讓供應鏈夥伴看清 AI 產業的龐大規模與方向，讓他們願意為輝達需求砸重金投資。

黃仁勳自信地說道：「這種供應鏈的調度能力能支撐起未來數兆美元的市場規模，並強調雖然 EUV 機器、邏輯產能等瓶頸兩三年內可被克服，但真正的長期制約在於下游的能源政策。沒有電力就無法建立工業，這才是最耗時的環節。」

在競爭層面，儘管雲端巨頭如谷歌、亞馬遜積極研發自家的 TPU 或 ASIC 晶片，試圖繞過輝達，黃仁勳仍展現強大自信。他明確區分，輝達做的是涵蓋科學計算各領域的「加速計算」，而非狹隘的專用張量處理。

他並直言，全球沒有任何一個平台的效能與總體擁有成本 (TCO) 能優於輝達，也不認可亞馬遜 Trainium 宣稱的 40% 成本優勢。

針對 Anthropic 大量使用 TPU 的現象，黃仁勳更犀利反擊稱這只是特例而非趨勢，因 TPU 與 Trainium 的成長完全來自於 Anthropic 的單一需求。

他甚至坦承，早年未能及時向 Anthropic 戰略投資是失誤，但如今已亡羊補牢，分別對 OpenAI 與 Anthropic 投入巨資，展現其鞏固生態系的決心。

手握充沛現金流的輝達，近期頻頻資助 CoreWeave 等新興雲端服務商，引發市場猜測其是否將親自下場做雲端運算。對此黃仁勳搬出「盡其所需，做盡量少的事」的公司哲學。

黃仁勳指出，輝達介入新雲服務是為了「讓生態繁榮」，而非轉行做金融租賃或雲端運營，畢竟「如果我沒做，自然會有人去做」。他也強調投資時不挑選贏家，「投了一家就會投所有家」，並以輝達當年在 60 家 3D 圖形公司中險中求生的歷史，展現足夠的謙遜。

面對緊俏的 GPU 分配問題，黃仁勳否認了「價高者得」的市場傳聞。他強調，輝達絕不會這樣做，這是糟糕的商業行為。分配邏輯優先看客戶的排產預測、採購訂單 (PO) 及資料中心就緒程度，最終遵循先到先得原則。他希望能成為行業可靠的基石，給予客戶確定性承諾。

針對敏感的晶片出口管制與中國市場，黃仁勳展現了務實的商業眼光。他指出，算力只是底層輸入，當受到約束時，競爭對手可透過堆疊能源、使用舊世代晶片及優化演算法來彌補硬體落差。

他也強調中國並不缺晶片，擁有全球頂尖的計算機科學家，且全球約 50% 的 AI 研究人員來自中國，放棄中國市場並不會讓美國在技術競賽中取勝，進行對話與研究交流才是最安全的做法。輝達的核心壁壘在於成熟的開發者生態，數億級的全球裝機量與豐富的應用場景，已形成強勁的發展飛輪。

在技術架構與產品路線圖上，黃仁勳透露，傳統摩爾定律每年效能增長約 25%，若要實現 10 到 100 倍的飛躍，必須依靠演算法與計算架構的雙重革新。

黃仁勳以 Blackwell 架構為例，其能效相比前代提升 50 倍，這絕非單純靠電晶體進步，而是架構優化與計算科學創新的成果。該架構支援全流程可編程及全棧協同設計，若無 CUDA 生態根本無法完成。