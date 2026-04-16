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00662 富邦 NASDAQ ETF 為何急推分割？倍數、時程、關鍵影響藏了哪些訊號？

鉅亨研報

一、NASDAQ 熱潮延燒，00662 分割成市場焦點
美股科技股氣勢如虹，連帶帶動追蹤 NASDAQ-100 的 00662 富邦 NASDAQ 成為台股受益人快速成長的跨國 ETF 代表。隨著淨值不斷墊高，分割議題正式浮上檯面，引發市場討論——分割後是否更容易入手？會不會影響後續走勢？這波動作背後透露的市場訊號，也成了投資人關注的焦點。

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00662 富邦 NASDAQ ETF 為何急推分割？倍數、時程、關鍵影響藏了哪些訊號？ (圖:shutterstock)

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二、分割倍數怎麼算？時程、投票與交易規則一次掌握
00662 本次規劃以 回到發行價 20 元區間 為原則進行分割，分割倍數將依 4/30 受益人會議當日淨值決定，例如落在 80～99.99 元即為 4 倍分割、若超過 100 元則可能進一步拉高倍數。

分割後單位數增加、單價下降，有助於降低入手門檻，也提高零股與定期定額的彈性。

至於投票方式、會議時間與後續交易安排，雖已公告框架，但仍有多項細節值得留意，尤其是分割生效日與過渡期的流動性變化。

三、分割後表現會變嗎？看似單純技術作業，其實仍有伏筆
不少投資人最在意的問題是：分割會不會影響資產價值或整體績效？
從制度上看，分割不改變基金淨資產規模，但實際操作仍可能對市場情緒、短線成交量與投資節奏產生微妙變化。尤其在 NASDAQ 科技股波動加劇、AI 產業題材火熱的背景下，00662 後續的價格表現是否會受到這波分割影響，仍存在更多變數尚未揭曉。

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