鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-23 09:41

統一投信旗下「主動統一全球創新 (00988A-TW)」再度展現強勁的爆發力，22 日 (周五) 股價驚天大漲 6.15%，最終收在 20.36 元，改寫掛牌以來的歷史新高。其單日亮眼表現不僅笑傲市場，更大幅超越同公司旗下 2 檔千億級主動式台股 ETF—主動統一台股增長 (00981A-TW) 的 3.78% 漲幅，以及主動統一升級 50(00403A-TW) 的 1.9% 漲幅，成為市場最吸睛的盤面焦點。

隨著股價與淨值的持續走高，統一 00988A 的資產管理規模已迅速躍升至 388.6 億元，5/22 預估淨值為 20.09 元，也是首度站上 20 元大關。

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觀察其績效表現，儘管近一周全球股市面臨劇烈震盪、上沖下洗，00988A 仍展現出極佳的抗震與衝刺能力，本周逆勢交出 4.3% 的正報酬。若將時間拉長，其短中長期績效更是驚人，近一月報酬率高達 25.14%，近三月飆出 69.67%，而今年以來的累計績效更是達到了不可思議的 101.98%，成功展現資產翻倍的傲人成績。

00988A 經理人為陳意婷，觀察最新揭露的持股名單，精準捕捉了「AI 高速運算、次世代記憶體、綠能電力基建及先進封裝供應鏈」三大核心主軸，成為淨值飆高的關鍵引擎。00988A 前三大持股皆為記憶體與 AI 晶片巨頭，美光科技 (Micron) 權重 4.86% 最高，受惠於 HBM 供不應求與價格大漲，近期股價強勢走高。

00988A 第二大持股為 SanDisk 權重 4.77%，加上持股 2.25% 的 WDC(威騰電子)，精準卡位 NAND Flash 價格回升段。第三大持股則是 超微半導體 (AMD) 4.46%，在 AI 伺服器與資料中心晶片需求大爆發下，迎來強勁估值修復。

隨著 AI 算力大爆發，市場發現「電力供給」與「數據傳輸速度」成為最迫切的瓶頸。00988A 經理人精準重倉布局了燃料電池大廠 Bloom Energy，權重 4.26%，同時，持股中包含 Lumentum (權重 4.31%) 及 Ciena(權重 2.48%) ，皆為全球光通訊與光模塊龍頭，全面捕獲 AI 高速傳輸的利多。

00988A 也同時布局台日韓半導體與先進封裝供應鏈，包含南韓三星電機 (權重 3.93%)、日本 Meiko (權重 3.58%) 及台灣的欣興 (權重 3.49%)、台光電 (權重 2.99%)。此外，晶圓代工龍頭台積電 (權重 2.3%) 與 IC 設計大廠聯發科 (權重 2.88%) 的穩健表現，也為 00988A 提供了強大的下檔支撐與長期上攻動能。

00988A 日 K 線圖