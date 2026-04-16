〈焦點股〉事欣科今年獲利可望倍增 衝漲停站回季線

工業電腦廠事欣科 ( 4916-TW ) 昨日法說會指出，今年受惠低軌道衛星、航太與國防需求持續升溫，今年獲利可望倍增，今 (16) 日早盤開高走高，盤中一度衝上漲停 66.3 元，站回季線、創逾 2 個月新高。

事欣科表示，美伊戰爭帶動反無人機相關設備需求升溫，客戶庫存去化後出現急單，推升近期接單動能；低軌道衛星客戶今年預計發射衛星數量大幅倍增，加上衛星本體變大，也帶動連接線組產品需求顯著增加。

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事欣科表示，截至第一季底在手訂單 1.35 億美元，換算新台幣突破 10 億元，其中，航太及國防占比約 40%，通訊含低軌道衛星占 18%，博弈占 17%；因應需求，公司美、墨廠區也同步擴產，預計今年底完成、明年就緒。