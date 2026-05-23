鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-23 10:14

美國總統川普最新提交的 OGE Form 278-T 財務揭露文件，再度引發市場熱議。有網友比對後發現，川普近期加碼的美股標的，與富邦 NASDAQ ETF(00662-TW) 持股重疊度高達約 25%，讓不少投資人直呼「原來想跟著川普布局 AI 與科技股，用 00662 就能一次打包。」

根據最新財務揭露內容，川普近期雖對部分大型科技股進行部位調整，但整體布局方向並未轉空。包括 Meta Platforms、Microsoft、Amazon 等科技巨頭，雖曾出現數百萬美元等級的調節動作，但並未全面出清，期間甚至仍有小幅加碼，顯示其對 AI 與科技產業長線趨勢仍維持高度信心。

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除了大型科技權值股外，川普近期也增持 Alphabet 及 Advanced Micro Devices。其中 AMD 近期在 AI 伺服器與高效能運算需求帶動下，市場關注度持續升溫，加上執行長蘇姿丰近期來台掀起話題，也讓 AI 供應鏈再度成為資金焦點。

值得注意的是，川普不只押寶科技股，也同步布局消費股 Costco。市場解讀，這代表其投資策略並非單押高成長科技，而是採取「AI 進攻＋消費防守」雙主軸布局，希望在掌握科技成長趨勢的同時，也兼顧市場震盪風險。

而這樣的投資邏輯，網友也發現與 00662 吻合。00662 追蹤 NASDAQ-100 指數，成分股涵蓋 NVIDIA、Apple、Broadcom、Adobe 等全球科技龍頭，同時也納入 Costco 等大型消費企業，在 AI 浪潮持續擴散下，兼具成長與防禦特性。

市場法人分析，目前 AI 產業已從「題材階段」正式進入「獲利兌現期」，不論是雲端服務商持續擴大資本支出，或 AI 晶片需求供不應求，都顯示 AI 長期趨勢仍相當明確。對投資人而言，若擔心單壓個股波動過大，透過 NASDAQ-100 ETF 一次布局全球科技龍頭，將是更有效率的參與方式。

00662 持股中與川普投資重疊標的

Ticker 公司名稱 NVDA NVIDIA CORPORATION AAPL APPLE INC. AVGO BROADCOM INC. INTC INTEL CORP TXN TEXAS INSTRUMENTS ADBE ADOBE INC. SNPS SYNOPSYS INC. CDNS CADENCE DESIGN SYS WDAY WORKDAY INC CL A COST COSTCO WHOLESALE CORP

資料來源: OGE Form 278-T 文件、投信官網