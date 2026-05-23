鉅亨網記者陳于晴 台北
美國總統川普最新提交的 OGE Form 278-T 財務揭露文件，再度引發市場熱議。有網友比對後發現，川普近期加碼的美股標的，與富邦 NASDAQ ETF(00662-TW) 持股重疊度高達約 25%，讓不少投資人直呼「原來想跟著川普布局 AI 與科技股，用 00662 就能一次打包。」
根據最新財務揭露內容，川普近期雖對部分大型科技股進行部位調整，但整體布局方向並未轉空。包括 Meta Platforms、Microsoft、Amazon 等科技巨頭，雖曾出現數百萬美元等級的調節動作，但並未全面出清，期間甚至仍有小幅加碼，顯示其對 AI 與科技產業長線趨勢仍維持高度信心。
除了大型科技權值股外，川普近期也增持 Alphabet 及 Advanced Micro Devices。其中 AMD 近期在 AI 伺服器與高效能運算需求帶動下，市場關注度持續升溫，加上執行長蘇姿丰近期來台掀起話題，也讓 AI 供應鏈再度成為資金焦點。
值得注意的是，川普不只押寶科技股，也同步布局消費股 Costco。市場解讀，這代表其投資策略並非單押高成長科技，而是採取「AI 進攻＋消費防守」雙主軸布局，希望在掌握科技成長趨勢的同時，也兼顧市場震盪風險。
而這樣的投資邏輯，網友也發現與 00662 吻合。00662 追蹤 NASDAQ-100 指數，成分股涵蓋 NVIDIA、Apple、Broadcom、Adobe 等全球科技龍頭，同時也納入 Costco 等大型消費企業，在 AI 浪潮持續擴散下，兼具成長與防禦特性。
市場法人分析，目前 AI 產業已從「題材階段」正式進入「獲利兌現期」，不論是雲端服務商持續擴大資本支出，或 AI 晶片需求供不應求，都顯示 AI 長期趨勢仍相當明確。對投資人而言，若擔心單壓個股波動過大，透過 NASDAQ-100 ETF 一次布局全球科技龍頭，將是更有效率的參與方式。
00662 持股中與川普投資重疊標的
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WDAY
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WORKDAY INC CL A
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COST
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COSTCO WHOLESALE CORP
資料來源: OGE Form 278-T 文件、投信官網
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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