鉅亨網新聞中心 2026-04-16 09:00

曾走遍巴西、越南等國，被譽為新興市場投資先驅的「新興市場教父」墨比爾斯 (Mark Mobius) 於周三 (15 日) 辭世，享壽 89 歲，消息已透過 LinkedIn 頁面發布的聲明證實。

「新興市場教父」墨比爾斯傳奇謝幕 「波動是機會訊號」成絕響 (圖:Shutterstock)

墨比爾斯以勇於開發新興、甚至具風險的市場著稱，被譽為「新興市場的印第安納瓊斯」。他樂於挑戰，並在多本著作之一的《投資護照》(Passport to Profits) 中寫道：「波動並非值得恐懼的敵人，而是機會近在眼前的訊號。」

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墨比爾斯於 1987 年加入富蘭克林坦伯頓 (Franklin Templeton)，創立全球首批專注於新興市場的基金。隨著牛市出現，他在業界聲名鵲起，贏得「新興市場教父」與「新興市場投資界的印第安納瓊斯」等美譽。

墨比爾斯的投資理念影響一整個世代的基金經理人，並幫助吸引數十億美元資金進入曾被視為邊緣市場的地區。

富蘭克林坦伯頓執行長 Jenny Johnson 透過聲明表示：「聽到墨比爾斯逝世的消息深感悲痛。他不只是新興市場之父，對我和我的家人來說，他是一位親愛的朋友。」

Johnson 回憶，除了辦公室以外，最珍貴的回憶包括與墨比爾斯一起在巴西慶祝嘉年華，或是在阿姆斯特丹進行探索，「這些時刻展現了 Mark 的真實面貌：他的熱情、永無止境的好奇心，以及他對待任何事物那種美妙的冒險精神。」

Pimco 前執行長伊爾艾朗 (Mohamed A. El-Erian) 也在 X 發文悼念：「Mark 是新興市場投資界的先驅，數十年來不知疲倦且真誠地推廣這一資產類別。憑藉卓越的分析能力，他啟發了業界許多人。」

墨比爾斯以親力親為、實地觀察的投資哲學著稱，他的著作可說是旅行日誌與投資指南的結合，為全球金融提供了獨特的人文視角。在 2012 年出版的《The Little Book of Emerging Markets》中，墨比爾斯提到，在每一份資產負債表與股票代號背後，都是一個努力成長的社群：「如果你想了解一個市場，請從了解那裡的人民開始。」

這句話總結了墨比爾斯的信念：實地觀察比抽象理論更重要。他透露，正是透過參觀巴西工廠、與波蘭負責私有化的官員會面，以及與菲律賓店主交談，才讓他發現投資機會。

墨比爾斯在坦伯頓新興市場小組 (Templeton Emerging Markets Group) 擔任執行主席超過 30 年。任職期間他馬不停蹄的旅行，每年造訪數十個國家，尋找被低估的企業與經濟體。他聲稱至少造訪過 112 個國家。

墨比爾斯退休後仍活躍於業界，今年 1 月曾針對委內瑞拉撰文指出，隨著總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 下台，「我們可能會看到新的政治與經濟秩序，委內歲拉可能重新向投資人開放。」

墨比爾斯在 2018 年共同創立墨比爾斯資本（Mobius Capital Partners），並於 2023 年卸任。自 2024 年 6 月以來，他一直管理「墨比爾斯新興機會基金」。根據墨公司聲明，合夥人 John Ninia 與 Eric Nguyen 將接下領導職。在 LinkeIn 的貼文中，並未提及墨比爾斯具體死因。

墨比爾斯出生於紐約州亨普斯特德 (Hempstead)，父母分別為波多黎各與德國裔。他於 1964 年獲得麻省理工學院(MIT) 經濟學博士學位，論文主題與通訊衛星相關。

在進入金融界前，墨比爾斯曾就讀美術學校，並從事過經紀公司、教師等工作，甚至曾在亞洲銷售過史努比 (Snoopy) 產品，也曾擔任政治顧問。