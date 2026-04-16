鉅亨網新聞中心 2026-04-16 15:19

在地緣政治升溫與供應鏈去風險化趨勢下，稀土產業正迎來戰略地位重估。USA Rare Earth(USAR-US) 近期宣布與工程巨頭 Hatch 達成合作，帶動股價逆勢上漲 8%，凸顯市場對「美國製造」稀土體系的期待。此次關注焦點在於關鍵稀土元素「釔」（Yttrium），其被視為高端製造的核心瓶頸，該公司正積極突破相關技術，意圖重塑供應鏈主導權。

釔並非普通大宗金屬，而是深植於半導體製程、高溫發動機塗層、航空航太及先進電子產品中的核心原料。

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特別是在國防領域，釔是噴射發動機渦輪葉片中「熱障塗層」不可或缺的關鍵材料，若缺乏釔的化學穩定性，先進軍用發動機在高熱下將面臨性能衰減甚至損毀的風險。

在半導體產業中，釔同樣被廣泛應用於設備內部的保護層與絕緣層，其供給穩定性直接關乎晶片生產的效率與週期。

面對長期受制於中國加工產權的現狀，USA Rare Earth 執行長 Barbara Humpton 強調，公司正透過 Round Top 項目的釔提取能力，為那些尋求擺脫對單一供應源依賴的航太、軍工與大型製造商提供服務。

該公司更展現其全球化雄心，積極在全球搜尋從開採、分離到磁材製造的收購目標，近期收購法國稀土加工企業 Carester 股權便是重要的一步，目標在短時間內建立跨越歐美的全產業鏈生產線。

當前氧化釔的價格波動已充分反映其戰略彈性。根據 Argus 統計，氧化釔現貨價格自 2025 年以來一度錄得驚人的 4,400% 漲幅，顯示出市場對於這種「低噸位、強卡脖子」材料的極度焦慮。

美國政府與國會對此展現了史無前例的支持力度，從 MP Materials 的股價飆升到政府對本土稀土精煉的補助，皆顯示出稀土已不再僅是週期性商品，而是具備地緣溢價與供應鏈安全保障的戰略資產。