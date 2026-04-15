〈美股盤後〉標普首度站上7000點關卡 攜手那指創歷史新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-04-16 06:05

美股週三 (15 日) 延續反彈動能，隨著市場對中東局勢降溫的預期升溫，資金重新回流風險資產，標普 500 與那斯達克雙雙改寫歷史紀錄，並幾乎完全收復伊朗戰事爆發以來的跌幅。

標普首度站上7000點關卡 攜手那指創歷史新高 (圖：REUTERS/TPG)

標普週三收紅 0.8%，收在 7,022.95 點，首度站上 7,000 點整數關卡並創下歷史新高，盤中一度觸及 7,026.04 點 (盤中新高)。

‌



那斯達克指數漲幅達 1.6%，收在 24,000 點之上，同樣寫下歷史新高，該指數已連續 11 個交易日上漲，並創下有史以來最大的 11 個交易日漲幅。

道瓊工業指數則小跌超 70 點，表現相對落後。

市場氣氛轉趨樂觀，主因美國總統川普 (Donald Trump) 釋出對美伊衝突可能接近尾聲的訊號。投資人解讀為地緣政治風險有望緩解，帶動油價回落、股市走高，先前因戰事引發的市場修正幾乎全數收復。

美國中央司令部週三表示，他們攔截一艘懸掛伊朗國旗的貨船，該船「試圖規避美國對所有進出伊朗港口船隻的封鎖」。同時補充，自週一美國開始封鎖以來，已有十艘船掉頭，沒有任何一艘船突破封鎖。

美國參議院以 47 比 52 的投票結果，未能通過一項旨在限制川普政府對伊朗軍事行動的戰爭權力決議。這已是參議院第四度嘗試未果，同時也是國會近期休會結束、以及美伊展開為期兩週停火以來，首次未能通過相關決議。

聯準會 (Fed) 週三公布最新褐皮書顯示，在美伊戰事推升能源價格與不確定性之下，美國經濟活動仍維持溫和成長，但企業決策明顯轉趨保守，整體經濟前景籠罩觀望氣氛。

美股週三 (16 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 72.27 點，或 0.15%，報 48,463.72 點。

那斯達克指數上漲 376.93 點，或 1.60%，報 24,016.02 點。

S&P 500 指數上漲 55.57 點，或 0.80%，報 7,022.95 點。

費城半導體指數上漲 15.16 點，或 0.16%，報 9,239.28 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 297.13 點，或 1.90%，報 15,951.85 點。

標普 11 大板塊中，資訊科技、非必需消費與通訊服務領漲大盤。相較之下，防禦型族群表現落後，其中能源類股在過去 11 個交易日下跌近 10%，成為盤面相對疲弱族群。(圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲多跌少。Meta (META-US) 上漲 1.37%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.94%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.26%；微軟 (MSFT-US) 勁揚 4.61%；亞馬遜 (AMZN-US) 小跌 0.21%。

台股 ADR 僅台積電收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.26%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.34%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 3.75%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.77%。

企業新聞

鞋履製造商 Allbirds(BIRD-US) 週三宣布將以「NewBird AI」為擬議新名，同時取得 5,000 萬美元可轉換融資以購置高效能 GPU 資產，轉型為人工智慧公司後，其股價狂飆近 600% 至每股 16.99 美元。

AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 收高 1.20% 至每股 198.87 美元，延續第 11 個交易日升勢，創有史以來最長連漲紀錄。

特斯拉 (TSLA-US) 暴漲近 8% 至每股 391.95 美元，執行長馬斯克週三稱，特斯拉即將推出的 AI5 晶片取得進展，正在接近量產。

美光科技 (Micron Technology) (MU-US) 出現獲利了結賣壓，股價下跌約 2.03%。不過該股自 4 月以來已大漲約 40%，主要受惠於人工智慧帶動記憶體需求升溫。

博通與 Meta (META-US) 擴大 AI 合作，將共同開發多代自研 AI 處理器，支援 Meta 快速擴張的資料中心與運算需求，合作延續至 2029 年，博通 (AVGO-US) 週三猛升 4.19% 報每股 396.72 美元。

華爾街分析

Interactive Brokers 策略師 Steve Sosnick 表示，近期股市在短短兩週內強勢反彈並重返歷史高點，反映市場普遍認為波斯灣戰事「幾乎已經結束」。他指出，目前市場更關注的是對談判進展的預期，而非實際進度。

Sosnick 稱，投資人行為呈現追逐趨勢的特性，只要市場因談判樂觀而上漲，資金就會持續進場。當前行情顯示「市場氛圍的影響力已經超越基本面」，成為推動股市上行的重要因素。

從歷史經驗來看，標普 500 在 11 個交易日內上漲 10% 屬於罕見情況，自 1962 年以來僅出現 23 次。過往數據顯示，短期報酬相對溫和，一週平均上漲約 1%、一個月約 2%，但拉長時間後表現較佳，半年平均上漲 12%，一年約 20%，兩年可達 35%。

不過本次情況較為特殊，因為指數是在接近歷史高點時出現急漲。歷史上僅有 1982 年、2000 年與 2020 年出現類似情境，其中兩次延續多頭，但也曾出現長期高點，顯示後市仍存在不確定性。