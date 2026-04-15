美中角力延燒航運業 中國要求馬士基、MSC退出巴拿馬港口運營

鉅亨網新聞中心 2026-04-16 05:20

《金融時報》15 日報導，多名消息人士透露，中方已要求丹麥航運巨頭馬士基與地中海航運公司 (MSC) 立即停止在巴拿馬運河相關港口的營運。此舉發生在巴拿馬政府今年稍早強行撤銷長江和記實業旗下港口特許經營權之後，兩家歐洲航運企業隨即取得臨時營運資格。

巴拿馬運河（圖：REUTERS/TPG）

知情人士指出，中方官員於上月初召見兩家公司代表，要求其退出港口業務，並強調不得從事「損害中國企業利益的非法活動」，同時須維護商業道德與國際規則。會中亦警告，在美以對伊朗採取軍事行動並造成供應鏈中斷的背景下，企業需確保全球供應鏈穩定運作。

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馬士基與地中海航運則回應稱，其臨時特許經營權對維持巴拿馬運河貿易順暢至關重要，並指出公司高層已持續與中方保持溝通。兩家公司目前分別透過過渡性安排接手營運，其中馬士基碼頭集團負責巴爾博亞港，MSC 旗下 TIL Panama 負責克里斯托瓦爾港，過渡期為 18 個月。

報導指出，事件凸顯中國近年來在涉及供應鏈安全的關鍵領域，愈發傾向動用經濟與監管工具對外國企業施壓，也象徵巴拿馬港口特許經營權爭議進一步升級。美國持續試圖擴大對運河的影響力，中方則致力維護本國企業在該戰略水道的既有投資。

中國官方近期頻繁與兩家航運集團接觸。3 月 9 日，中國交通部已約談馬士基與地中海航運相關負責人；3 月 10 日，國家發展改革委亦與兩家公司高層舉行會談；3 月 20 日，相關部門再與馬士基執行長進行會晤，顯示監管關注持續升溫。

同時，中方加速完善法律工具。本月公布《國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定》，將「損害國家產業與供應鏈安全」列為非法行為，違規者可能面臨入境、出境及投資禁令；本週再推出《反外國不當域外管轄條例》，可將相關外國組織或個人列入惡意實體清單，並在貿易、投資及國際合作領域採取反制措施。

此次爭議源於巴拿馬政府今年 1 月的裁決。美國總統川普施壓下，巴拿馬最高法院以「違憲」為由，宣布長和旗下巴拿馬港口公司原本持有的特許經營權無效。該公司早在 1997 年取得巴爾博亞港與克里斯托瓦爾港 25 年特許權，之後並完成續約。

目前巴拿馬政府採取臨時措施維持運作，但爭議持續擴大。長和旗下港口公司表示，在資產遭接管一個月後損失不斷增加，已將國際仲裁索賠金額提高至 20 億美元以上。對此，巴拿馬總統何塞 · 勞爾 · 穆利諾拒絕評論，並稱相關仲裁不屬政府管轄範疇。

另據報導，3 月期間中國遠洋海運集團已暫停在巴爾博亞港業務。整體事件發生背景，正值美國加大對巴拿馬施壓以遏制中國影響力之際。巴拿馬運河承載全球約 5% 的海上貿易量，近年已成為地緣政治角力核心。