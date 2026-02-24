鉅亨網新聞中心 2026-02-24 15:50

香港長江和記實業 (長和)(00001-HK) 周二 (24 日) 公告，指巴拿馬政府於當地時間 2 月 23 日採取極端行動，強行進入並接管其附屬公司「巴拿馬港口公司」所營運的兩大貨櫃碼頭。此舉引發香港特區政府及中國外交部的強烈不滿與嚴正抗議。

公告稱，巴拿馬政府在未事先知會或協商的情況下，強行進入位於巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港 (Balboa) 克里斯托瓦爾港 (Cristobal)，接管行政及營運控制權，並禁止長和代表進入。巴拿馬政府甚至在憲報刊登行政法令「占用」公司所有動產，並指示碼頭員工必須聽從政府指令，否則將面臨刑事檢控。

長和自 1997 年起管理這兩個港口，原本在 2021 年獲續期 25 年。然而，巴拿馬最高法院於今年 1 月裁定長和的特許經營權「違憲」，隨後宣稱將由丹麥馬士基 (Maersk) 接手營運。

長和強調，此一裁決與接管行為完全不合法，不僅對港口營運及安全構成嚴重風險，更是自毀國家信用。

香港商務及經濟發展局局長丘應樺已向巴拿馬駐港總領事提出嚴正抗議，強烈譴責巴拿馬政府「罔顧事實、背信棄義」，嚴重破壞合約精神及國際貿易規則。特區政府強調，長和多年來在當地投入巨額投資並創造大量職位，應獲得公平合理的對待。