鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-15 19:57

隨著 AI 科技引領台灣產業進入「結構性升級」，傳統的被動式 ETF 投資已不足以滿足追求「超額報酬」的期待。統一投信推出主動式 ETF 新兵「統一台股升級 50 (00403A-TW)」，深度鎖定台灣「小台積電」產業鏈，相較於人氣王 00981A，00403A 更聚焦大型股，第一大持股比例上限可達 30%，除息月份刻意錯開，投資人可自行打造更密集的領息組合。

統一投信總經理董永寬指出，台灣產業已非昔日靠殺價競爭、壓低毛利的模式經營，自 2017 年以來，台廠透過資本支出與材料升級，已在 AI、半導體與散熱等領域培養出眾多具備國際競爭力的「小台積電」。這些企業不僅股價升級、吸引頂尖人才的能力升級，連募資與擴張速度也全面升級。他強調，「台灣資本市場是全球 AI 浪潮下的最大受惠者，投資人的思維也必須隨之升級。」

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00403A 擬任經理人張哲瑋表示，這檔基金至少六成配置於市值前 200 大企業，並以 50 檔個股為原則。不同於被動式 ETF 固定頻率換股，00403A 可每日依市場變化即時調整。

此外，由於統一投信去年取得金管會躍進計畫專案優惠，00403A 單一持股最高上限可達 30%，不同於一般主動式 ETF 的 10% 限制。這讓經理人在多頭時能緊抱強勢股，避免因觸及上限被迫賣出；空頭時則能彈性轉向防禦型個股，靈活展現「矛與盾」的操作韌性。

00981A 掛牌不到一年，規模快速成長已來到 1300 億元水準，外界好奇，00403A 與 00981A 選股有何差異？00981A 強調全球創新型科技股，00403A 則深度鎖定台灣「小台積電」產業鏈，並提供季配息機制。特別的是，00403A 與 00981A 的除息月份已刻意錯開，對於有穩定現金流需求的投資人來說，透過兩者搭配可打造更密集的領息組合。

針對未來產業布局，張哲瑋看好 AI 驅動的不可逆趨勢，尤其是散熱產業發展，隨著 GPU 功耗提升，散熱從氣冷轉液冷是必然，台廠在此領域具備絕對的領先優勢。

其次是材料升級，AI 帶動 PCB 板材需求，尤其是材料升級與「非中」產線的台廠比重將持續拉高。第三為先進製程，全球 99% 的 AI 訓練晶片在台積電投片，帶動周邊設備與測試廠商「在地化」紅利。

觀察 00403A 預計重點持股，分別為台積電、貿聯 - KY、奇鋐、台達電、川湖、旺矽、健策、緯穎、國巨 *、智邦。

00403A 每張入手價僅 1 萬元，將於 4/22 至 4/24 展開募集，並設有季配息機制，預計於 5/12 掛牌。統一投信提醒，主動式 ETF 不保證超越大盤，投資人應評估自身風險承受度。