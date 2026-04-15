鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-15 15:04

台股市場今（15）日展現強勁多頭氣勢，大盤指數在早盤即氣勢如虹，一度衝破 37000 點大關，寫下歷史新高。受大盤激勵，多檔台股 ETF 表現同步走強，部分於上周才掛牌的台股 ETF，其淨值已迅速站上 11 元大關 。摩根資產管理指出，這波推升大盤的主力動能，主要源於半導體、電源、散熱及高功率傳輸等四大科技板塊，MSCI 與 FactSet 統計，台股今年度的 EPS 成長率預估值，大幅上調至 28%。

台股衝37000大關 4大科技板塊成關鍵推手 助攻台股EPS成長上調至28%。（圖: shutterstock）

在半導體產業方面，隨著先進製程技術的不斷演進，全球產業正迎來新一波成長動能 。摩根資產管理表示，由於晶片設計日益精細，製程技術的突破也同步帶動封裝與測試產業的需求大幅成長 。特別是先進封裝技術在提升晶片效能與可靠性方面扮演關鍵角色，台灣相關企業憑藉技術領先優勢與完整的產業供應鏈，持續獲取國際訂單，帶動股價表現亮眼 。

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另一方面，隨著算力架構的持續擴展，市場對於高功率傳輸的需求日益強烈，成為支撐新一代運算平台的關鍵核心 。台灣廠商目前正積極布局高功率連接器、電纜及相關零組件，市場資金對此亦給予正面回應 。此外，新型通訊架構的發展也為低軌衛星產業帶來利多，利用其高速與低延遲特性，廣泛應用於遠距醫療、智慧交通及全球連網等多元場景 。

00401A 經理人沈馨補充說明，目前市場資金已逐漸由事件驅動回歸至基本面 。根據 MSCI 與 FactSet 截至 2026 年 2 月 28 日的資料，市場已將台股今年度的 EPS 成長率預估值，從年初的 21% 大幅上調至 28% 。基於基本面看好，現階段對於 00401A 的現股部位將採取積極配置策略 。