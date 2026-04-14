鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-14 15:43

權值王台積電今 (14) 日領軍走高收在 2055 元，加權指數收在 36296 點，雙創收盤新高，今年以來大盤上漲 25%、台積電還原配息上漲 33%，根據 CMoney 資料統計，今年以來共有 6 檔主動式 ETF 漲幅不僅超越大盤，也超越台積電股價漲幅。

6檔主動式ETF今年來漲幅贏大盤、台積電 4月報酬20%起跳。(鉅亨網資料照)

這 6 檔主動式 ETF 分別為主動群益科技創新 (00992A-TW)、主動第一金台股優 (00994A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動台新優勢成長 (00987A-TW)，主動中信台灣卓越 (00995A-TW)，及主動復華未來 50(00991A-TW)，且這 6 檔主動式台股 ETF 在 4 月份以來已上漲逾 20%。

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本周四台電積電法說會即將登場，市場預期台積電財報與業績展望超乎預期，加上美伊戰爭透露新一輪談判佳音，台積電領軍台股上揚，收盤雙雙創下歷史新高價，主動第一金台股優 ETF 經理人張正中指出，受惠 AI 應用超呼預期、加上先進製程漲價潮，加上 IMF 最新全球經濟展望上修今年全球經濟成長率至 3.3%，美伊戰爭對經濟的影響降低，若戰爭因素消弭、油價回緩、通膨擔憂解除，市場仍預期今年年底前有降息可能，可望推升台股評價再向上。

張正中強調，台股指數經歷 3 月份戰爭疑慮修正後反彈，現階段戰爭衝擊影響減緩，市場投資者將更關注產業實質發展需求，從目前科技產業所公布的 AI 應用進度，算力需求不會降低，從雲端巨頭加碼自研晶片，到輝達持續推出高階新品，都帶動供應鏈零組件的規格升級與單價具有不小調整空間。

AI 強勁需求延續，市場預估今、明年台股企業獲利成長率仍有逾三成及兩成水準，為台股持續多頭走勢提供成長動能支撐，主動式台股 ETF 透過經理人主動選股、加減碼調整，是投資人參與台股長波段多頭行情必備投資工具。