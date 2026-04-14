6檔主動式ETF今年來漲幅贏大盤、台積電 4月報酬20%起跳
鉅亨網記者陳于晴 台北
權值王台積電今 (14) 日領軍走高收在 2055 元，加權指數收在 36296 點，雙創收盤新高，今年以來大盤上漲 25%、台積電還原配息上漲 33%，根據 CMoney 資料統計，今年以來共有 6 檔主動式 ETF 漲幅不僅超越大盤，也超越台積電股價漲幅。
這 6 檔主動式 ETF 分別為主動群益科技創新 (00992A-TW)、主動第一金台股優 (00994A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動台新優勢成長 (00987A-TW)，主動中信台灣卓越 (00995A-TW)，及主動復華未來 50(00991A-TW)，且這 6 檔主動式台股 ETF 在 4 月份以來已上漲逾 20%。
本周四台電積電法說會即將登場，市場預期台積電財報與業績展望超乎預期，加上美伊戰爭透露新一輪談判佳音，台積電領軍台股上揚，收盤雙雙創下歷史新高價，主動第一金台股優 ETF 經理人張正中指出，受惠 AI 應用超呼預期、加上先進製程漲價潮，加上 IMF 最新全球經濟展望上修今年全球經濟成長率至 3.3%，美伊戰爭對經濟的影響降低，若戰爭因素消弭、油價回緩、通膨擔憂解除，市場仍預期今年年底前有降息可能，可望推升台股評價再向上。
張正中強調，台股指數經歷 3 月份戰爭疑慮修正後反彈，現階段戰爭衝擊影響減緩，市場投資者將更關注產業實質發展需求，從目前科技產業所公布的 AI 應用進度，算力需求不會降低，從雲端巨頭加碼自研晶片，到輝達持續推出高階新品，都帶動供應鏈零組件的規格升級與單價具有不小調整空間。
AI 強勁需求延續，市場預估今、明年台股企業獲利成長率仍有逾三成及兩成水準，為台股持續多頭走勢提供成長動能支撐，主動式台股 ETF 透過經理人主動選股、加減碼調整，是投資人參與台股長波段多頭行情必備投資工具。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
- 美元上漲 美伊分歧打擊降溫預期
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉AI硬投資夯！半導體ETF嗨翻 00904漲逾3%飆歷史新高
- 16檔台股ETF配息囉！本周資金活水挹注238億元 00919配144億元最多
- 國安基金退場三個月台股大漲16% 首季淨收益80.54億元成績單出爐
- 〈熱門股〉00981A股息才入袋 00988A接棒單周狂漲2成奪績效王
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告