鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-16 10:56

今年以來台股表現強勁，帶動市值型 ETF 投資人熱，元大台灣 50(0050-TW)3 月定期定額金額突破百億元大關，今年以來淨申購金額為亞洲 ETF 第一，規模亦攀升至亞洲 ETF 第六。

投信投顧公會資料，0050 3 月定期定額金額來到 101.8 億元，較 2 月大幅成長 17.4 億元，穩居定期定額扣款冠軍；單月定期定額戶數 98.6 萬，月增 14.2 萬，均再創新高。

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而據 Bloomberg 統計，0050 今年以來資金流入金額為亞洲第一，至 4/15 規模 1.55 兆元，已登上亞洲 ETF 第六大，距離第五名的滬深 300 ETF 華泰柏瑞僅約新台幣 400 億元，可望於近期超越，進入前五。目前亞洲 ETF 規模前四均為日本掛牌，分別追蹤東證或日經 225 指數。

法人分析，0050 為純粹的市值型 ETF，被動投資不會選股失誤、不會錯過台股行情，成為投資人追成長、低點加碼的「標配」。3 月以來受到美伊戰爭影響，3/4、3/9 台股分別下跌 1494、1898 點，投資人越跌越買，0050 兩日淨申購分別達 270 億元、253 億元，累積 3 月單月淨申購達 1469 億元，創下歷史新高。

0050 規模突破 1.5 兆元後，經理費已低於 0.08%，未來將持續隨規模成長而下降，最低可降至接近 0.05%，為全台股 ETF 最低。

除了被動商品表現突出，觀察元大投信旗下產品，近期主動基金同步亮眼，今年以來台股基金績效排名由元大新主流、元大經貿、元大 2001 與元大卓越囊括前四，績效皆在 6 成以上，元大新主流今年報酬率更已突破 8 成。