鉅亨網記者陳于晴 台北
美伊戰事新一輪談判可望啟動，帶來停火曙光，金融市場提前反應大漲，7 檔海外股票 ETF 今年以來漲幅已逾三成，且在過去一個月戰火亂勢中仍見強攻上揚。今年漲幅逾三成的海外 ETF 中，第一金太空衛星 (00910-TW) 累計漲幅達 56.67%，遙遙領先其他各檔主、被動海外 ETF。
其餘漲幅逾四成的有 3 檔，分別為主動統一全創新 (00988A-TW)、主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW)、國泰臺韓科技 (00735-TW)；漲幅達三成以上者則為中信上游半導體 (00941-TW)、元大全球 5G(00876-TW)、兆豐洲際半導體 (00911-TW) 等 3 檔。
法人分析，這波海外股票的表現，涵蓋被動與主動型，觀察影響績效的主要因素應該在投資題材，近期最受矚目的包括：太空科技、低軌衛星、全球創新科技，還有包括 AI、半導體及 5G 等科技主題仍是最夯投資焦點；值得注意的是，今年漲幅領先 7 檔海外 ETF，包括第一金太空衛星、主動統一全球創新、主動元大 AI 新經濟、中信上游半導體、元大全球 5G、兆豐洲際半導體等 6 檔也都在 14 日盤中股價再創新高。
今年表現最強的第一金太空衛星 ETF 經理人曾萬勝指出，近期太空衛星產業主要的投資驅動力包括：今年中前 SpaceX 預估將進行高達 750 億美元的上市 IPO，此外，受到近期戰事影響，也帶動各國國防預算加強太空衛星火箭部署等，像是美國空軍持續部署飛彈、火箭等，挹注相關廠商訂單與投資信心；曾萬勝說明，近日 SpaceX 火箭補給任務與國際太空站成功對接完成任務，也再次為商業航太營運穩定度與成熟發展提供確認。
曾萬勝強調，太空衛星產業投資逐步從過往的研發創新、風險投資，更驅向成熟發展與核心國家建設投資轉變，近期再受到 SpaceX 將進行世紀 IPO 的光環帶來投資資金應推動相關標的如：火箭實驗室 (Rocket Lab)、AST 太空通訊 (AST SpaceMobile) 等投資評價同步上揚，法人建議，想要參與太空衛星及創新科技主題投資商機，透過海外 ETF 的多元主題標的投資，是跟上長趨勢成長行情的最佳投資管道。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。