鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-15 11:26

美伊戰事新一輪談判可望啟動，帶來停火曙光，金融市場提前反應大漲，7 檔海外股票 ETF 今年以來漲幅已逾三成，且在過去一個月戰火亂勢中仍見強攻上揚。今年漲幅逾三成的海外 ETF 中，第一金太空衛星 (00910-TW) 累計漲幅達 56.67%，遙遙領先其他各檔主、被動海外 ETF。

海外股票ETF輪番飆新高 7檔今年漲幅已逾3成 00910漲56%最強。(圖:shutterstock)

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法人分析，這波海外股票的表現，涵蓋被動與主動型，觀察影響績效的主要因素應該在投資題材，近期最受矚目的包括：太空科技、低軌衛星、全球創新科技，還有包括 AI、半導體及 5G 等科技主題仍是最夯投資焦點；值得注意的是，今年漲幅領先 7 檔海外 ETF，包括第一金太空衛星、主動統一全球創新、主動元大 AI 新經濟、中信上游半導體、元大全球 5G、兆豐洲際半導體等 6 檔也都在 14 日盤中股價再創新高。

今年表現最強的第一金太空衛星 ETF 經理人曾萬勝指出，近期太空衛星產業主要的投資驅動力包括：今年中前 SpaceX 預估將進行高達 750 億美元的上市 IPO，此外，受到近期戰事影響，也帶動各國國防預算加強太空衛星火箭部署等，像是美國空軍持續部署飛彈、火箭等，挹注相關廠商訂單與投資信心；曾萬勝說明，近日 SpaceX 火箭補給任務與國際太空站成功對接完成任務，也再次為商業航太營運穩定度與成熟發展提供確認。

曾萬勝強調，太空衛星產業投資逐步從過往的研發創新、風險投資，更驅向成熟發展與核心國家建設投資轉變，近期再受到 SpaceX 將進行世紀 IPO 的光環帶來投資資金應推動相關標的如：火箭實驗室 (Rocket Lab)、AST 太空通訊 (AST SpaceMobile) 等投資評價同步上揚，法人建議，想要參與太空衛星及創新科技主題投資商機，透過海外 ETF 的多元主題標的投資，是跟上長趨勢成長行情的最佳投資管道。