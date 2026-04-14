鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-15 06:20

《Yahoo Finance》報導，一度受創的科技族群正逐漸回神。透過 iShares 半導體 ETF(SOXX-US) 觀察半導體股，以及透過科技精選類股 ETF(XLK-US) 觀察的大型科技股，近期已連續 10 天大漲。但在這波由科技股帶動的反彈中，軟體股一直是缺席的一塊拼圖，如今情況可能正在改變。

追蹤軟體族群的 iShares 擴展科技軟體類股 ETF(IGV-US)，創下自去年 4 月以來最佳兩日表現，主要由權值股帶動，包括微軟 (MSFT-US)、甲骨文(ORCL-US)、Palantir(PLTR-US)、Salesforce(CRM-US) 以及 Palo Alto Networks(PANW-US)。

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對多頭而言，IGV 的關鍵價位在 76 美元，該水準在 2 月與 3 月均成功形成支撐。但上周五該 ETF 一度跌破此價位，看似出現技術性破位，對這個市場重要的成長族群構成壓力。

然而，空方幾乎立刻失去主導權。

IGV 在周一強勢反彈，並於周二延續漲勢，重新站上 76 美元，逆轉了技術分析所稱的「空頭陷阱」——也就是價格跌破支撐位吸引賣方進場，隨後迅速反轉回升。簡單來說，這是一個「假跌破」。