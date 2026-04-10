鉅亨網編譯陳又嘉
《MarketWatch》報導，根據 BTIG 一名技術策略師的看法，比特幣周五 (10 日) 展現的相對強勢，可能為近期遭重創的軟體股提供一個偏多訊號——前提是過去的連動關係依然成立。
這項訊號之所以重要，是因為軟體股在近幾周成為股市表現最疲弱族群之一。過去幾年，加密貨幣與軟體股經常同步波動，兩者都被視為「風險偏好資產」，通常在投資人更願意追逐成長與投機時受惠。
BTIG 首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 表示，若這種關聯性依然存在，那麼比特幣近期的強勢，可能意味著軟體股的壓力最終也會開始緩解。
這對股市多頭而言無疑是好消息。不過，Krinsky 也提出另一種較不樂觀的解釋：比特幣與軟體股之間的關聯性，可能正開始瓦解。
若情況確實如此，加密貨幣的上漲，對於軟體股未來走勢可能沒有太多指引意義。Krinsky 補充，目前仍難以判斷哪種解釋才是正確的。
在周五的交易中，比特幣與軟體股的分歧表現相當明顯：WisdomTree 雲端運算 ETF(WCLD-US) 下跌 5%，收在 24.09 美元，創下 2023 年 1 月 6 日以來最低收盤價。該 ETF 已連續第 5 天下跌，為截至 2025 年 4 月 8 日以來最差的五日表現。與此同時，比特幣盤中最高達 73,311 美元，創 3 月 18 日以來新高。
這種分歧自 2 月底伊朗戰爭爆發後更加明顯：自 2 月 28 日衝突開始以來，比特幣上漲 11.5%，標普 500 指數下跌 0.9%，WCLD 則重挫 12.3%。
另一檔廣受關注的軟體類 ETF——iShares 擴展科技軟體類股 ETF(IGV-US)——同期下跌 9.2%。
不過 Krinsky 指出，IGV 並非純軟體標的，其成分股還包含部分加密貨幣礦商。理論上，加密資產的強勢應該能對該 ETF 提供一定支撐，使其跌幅不至於過大，但實際情況卻顯示出更大的背離。
軟體股承壓原因之一，是投資人擔心人工智慧可能壓縮軟體公司的利潤，因為 AI 讓競爭對手更容易、成本更低地開發替代產品。
另一方面，比特幣近期的韌性，可能更多來自加密市場本身的因素，而非軟體產業前景改善。部分市場人士認為，比特幣的相對強勢，部分反映其在地緣政治緊張時作為「價值儲存工具」的吸引力，尤其是在中東部分地區擔心無法使用當地銀行體系的情況下。