鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-11 07:31

《MarketWatch》報導，根據 BTIG 一名技術策略師的看法，比特幣周五 (10 日) 展現的相對強勢，可能為近期遭重創的軟體股提供一個偏多訊號——前提是過去的連動關係依然成立。

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BTIG 首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 表示，若這種關聯性依然存在，那麼比特幣近期的強勢，可能意味著軟體股的壓力最終也會開始緩解。

在周五的交易中，比特幣與軟體股的分歧表現相當明顯：WisdomTree 雲端運算 ETF(WCLD-US) 下跌 5%，收在 24.09 美元，創下 2023 年 1 月 6 日以來最低收盤價。該 ETF 已連續第 5 天下跌，為截至 2025 年 4 月 8 日以來最差的五日表現。與此同時，比特幣盤中最高達 73,311 美元，創 3 月 18 日以來新高。

這種分歧自 2 月底伊朗戰爭爆發後更加明顯：自 2 月 28 日衝突開始以來，比特幣上漲 11.5%，標普 500 指數下跌 0.9%，WCLD 則重挫 12.3%。

另一檔廣受關注的軟體類 ETF——iShares 擴展科技軟體類股 ETF(IGV-US)——同期下跌 9.2%。

不過 Krinsky 指出，IGV 並非純軟體標的，其成分股還包含部分加密貨幣礦商。理論上，加密資產的強勢應該能對該 ETF 提供一定支撐，使其跌幅不至於過大，但實際情況卻顯示出更大的背離。