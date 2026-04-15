鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-15 16:30

中國 A 股三大指數周三 (15 日) 盤中一度收復美伊戰爭以來的失土，但收盤表現錯綜，僅上證指數(SSEC) 收紅且連 4 日收漲，因投資人正將目光從美以伊衝突本身移開，重新聚焦於中國經濟基本面與企業獲利表現。

上證指數周三收漲 0.01% 至 4027.21 點，深證成指 (SZI) 收低 0.97% 至 14498.46 點，創業板指收跌 1.22% 至 3514.96 點，結束連 5 日漲勢，滬深兩市成交額人民幣 2.42 兆元，較上一交易日放量逾 315 億。

‌



大盤方面，電網設備與創新藥族群全天表現強勢，華菱電纜、起帆電纜、漢纜股份等多股漲停，哈藥股連 2 日漲停作收，博瑞醫藥、華人健康、瑞康醫藥、康恩貝、北大醫藥等多股亦漲停；算力租賃概念反覆走強，利通電子連 2 日漲停作收，協創數據、宏景科技大漲續創歷史新高；商業航太族群也表現活躍，神劍股漲停創歷史新高，華菱線線漲停；銀行、物流等族群亦漲幅居前

下跌類股方面，鋰電池概念股集體調整，海科新源跌超 12%，孚日股跌停，華盛鋰電下跌超 8%；算力硬體族群衝高回落，特發訊息、新易盛、仕佳光子紛紛下挫；記憶體晶片概念股走弱，大為股份觸及跌停，油服工程、房地產、化學原料等族群也向下走跌。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 1836 檔股票上漲，3539 檔下跌，平盤 120 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 79 檔股票漲幅在 9% 以上，13 檔股票跌幅在 9% 以上。

消息面上，中國國務院辦公室周二 (14 日) 發布《關於健全藥品價格形成機制的若干意見》，其中提出優化創新藥等新上市藥品首發價格機制。

財信證券認為，近期產業趨勢較好的算力硬體、鋰電續強，在風險偏好回暖下紅利方向表現相對較弱。展望後市，目前美伊存在再次談判預期，並且現階段中東局勢也整體穩定，對市場擾動逐步減少，短期風險偏好有望維持回升態勢，但在美伊下輪談判結果明朗之前，中東局勢仍有不確定性，加上當前能源價格維持高位，恐將使市場存在一定分歧。因此，短線大盤可能保持震盪向上趨勢，但族群表現很可能呈結構性行情，建議聚焦今年首季業績以及行業景氣度參與市場。本月底前，A 股財報季、美伊戰爭都未完全塵埃落定，大盤很有可能以寬幅震盪為主，波動幅度可能加大但本輪 A 股行情基礎依舊牢固，對市場長期向好的趨勢仍然抱有信心，不宜過度擔憂。

中原證券指出，目前市場核心壓制因素來自海外，中東衝突未來仍有反覆的可能，恐致油價持續衝高，加劇全球停滯性通膨壓力。若美國通膨持續超出預期，聯準會 (Fed) 可能延後降息，甚至重新升息，對全球流動性及風險偏好形成壓制，預計滬指維持震盪上行的可能性較大，建議密切關注宏觀經濟數據、海外流動性變化、政策動向。

東吳證券表示，市場整體成交量雖有所放大，但如指數繼續向上則面臨前方量能密集成交區，需要持續放量才能持續上攻，否則仍需要做好震盪，甚至再度回檔的準備，結構性族群活躍一段時間有望將優於指數走勢。