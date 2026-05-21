鉅亨網新聞中心 2026-05-21 17:10

摩根士丹利 (大摩) 近日發布《2026 年中國經濟年中展望》報告，據透露，報告指出，中國憑藉韌性極強的供應鏈優勢，正經歷一輪由相關領域出口驅動的名義經濟企穩回升，將 2026 年和 2027 年的實際 GDP 增速預期分別上調 0.1 個百分點，達 4.8% 和 4.7%。

雙輪驅動：AI 與能源轉型重塑生產力

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據《騰訊財經》報導，大摩中國首席經濟學家邢自強表示，中國正深度受益於 AI 高速發展與能源轉型的「投資超級周期」。在 AI 領域，隨著全球半導體市場預計突破 1 兆美元，中國深厚的電子供應鏈及國產大模型崛起，使其成為 AI 硬件與基礎設施建設的主要受益者。

大摩預計，AI 在未來十年內有望提升全要素生產率 (TFP) 約 3 個百分點。

在能源轉型方面，中國掌握了關鍵太陽能製造環節 80% 以上的產能，以「新三樣」(太陽能、電池、電動汽車) 為代表的綠色出口持續爆發。即使面臨地緣政治與關稅擾動，中國企業仍憑藉規模與產業集群優勢形成強大壁壘，預計到 2030 年，中國占全球出口總額將升至 17%。

經濟現狀：出口強勁與內需滯後的「K 型復甦」

儘管宏觀總量穩定，但報告強調中國經濟呈現明顯的「雙速運行」與「K 型復甦」特徵。一方面，出口與高端製造業表現強勢，預計 2026 年貨物出口名義增速將達 10%，淨出口對 GDP 成長貢獻約 1.3 個百分點。

另一方面，內需、消費與房地產仍處於調整期。2026 年消費增速預計將從前一年的 4.5% 放緩至 3.7%。此外，由於出口結構向資本密集型升級，且 AI 可能替代部分初級白領崗位，出口紅利向就業與消費的傳導效應有所減弱，勞動力市場壓力依然存在。

在物價方面，受能源與 AI 需求拉動，預計 2026 年 PPI 將回升至 1.5%，但受限於內需，CPI 預計僅維持在 0.8% 的溫和水準。

股市策略：A 股吸引力優於離岸市場

在資本市場方面，大摩維持中國股市「標配」評級，但明確表示看好 A 股表現優於離岸市場。策略團隊將 2027 年第二季滬深 300 指數目標價上調至 5,400 點，潛在漲幅約 11%。

大摩建議投資者採取「輕指數、重個股」的策略，關注被指數編制掩蓋的高端上游製造與硬科技公司。由於 A 股市場中這類企業集中度更高，且具備技術國產替代潛力，更能穿越市場波動。