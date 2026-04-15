鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-15 10:23

市場對中東戰事前景樂觀，外界認為美伊可能達成協議，美股四大指數齊漲，加上台積電 ADR(TSM-US) 上漲 2.79%，台股今 (15) 日早盤在台積電 (2330-TW) 開高走高攻上 2,095 元新天價激勵下，早盤一度大漲超過 747 點，指數衝上 37,043 點再創新高，漲幅超過 2%，盤中暫報 37,029 點漲 2.03%、全日成交量預估 1.23 兆元。

權值股部分，以電子股領軍，台積電明 (16) 日舉行法說，今日繼續開高走高，盤中上漲 1.95%，漲 40 元，一度攻上 2095 元；台達電 (2308-TW) 漲 4.57% 站上 1800 元大關，聯發科 (2308-TW) 漲半根停版；日月光投控 (3711 -TW) 則受惠先進封測需求旺，股價攻上 456 元創新天價；鴻海 (2317-TW) 漲 1.93%、廣達 (2382-TW) 跌逾 2%。

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法人表示，指數連 7 漲改寫歷史新高，技術面上延續多頭趨勢不變，惟隨著漲勢持續擴大，仍須留意波段漲多股震盪可能，操作部分投資人可續以短多熱門標的為主，依照短期均線變化汰弱留強換股因應。