鉅亨網記者黃皓宸 台北
市場對中東戰事前景樂觀，外界認為美伊可能達成協議，美股四大指數齊漲，加上台積電 ADR(TSM-US) 上漲 2.79%，台股今 (15) 日早盤在台積電 (2330-TW) 開高走高攻上 2,095 元新天價激勵下，早盤一度大漲超過 747 點，指數衝上 37,043 點再創新高，漲幅超過 2%，盤中暫報 37,029 點漲 2.03%、全日成交量預估 1.23 兆元。
權值股部分，以電子股領軍，台積電明 (16) 日舉行法說，今日繼續開高走高，盤中上漲 1.95%，漲 40 元，一度攻上 2095 元；台達電 (2308-TW) 漲 4.57% 站上 1800 元大關，聯發科 (2308-TW) 漲半根停版；日月光投控 (3711 -TW) 則受惠先進封測需求旺，股價攻上 456 元創新天價；鴻海 (2317-TW) 漲 1.93%、廣達 (2382-TW) 跌逾 2%。
網通股部分，今日強勢表態與 CPO(矽光子) 族群題材點燃上攻動能，包括創威 (6530-TW) 亮燈漲停板、啟碁 (6285-TW) 漲 7.3%、兆勁 (2444TW) 漲半根停版、智易 (3596-TW) 漲 3%。
矽光子類股華星光 (4979-TW)、上詮 (3363-TW) 亮燈漲停板，波若威 (4979-TW)、光聖 (6442-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、東典光電 (6588-TW) 一度漲半根停版。
近期受惠戰爭缺料的塑化股，因中東局勢降溫、油價跌價，今日表現疲軟，台化 (6588-TW) 重挫 8%，台聚 (1304-TW)、台達化 (1309-TW)、台苯 (1310-TW) 大跌半根跌停，南亞 (1303-TW) 跌 2%、台塑 (1301-TW) 跌 3%。
法人表示，指數連 7 漲改寫歷史新高，技術面上延續多頭趨勢不變，惟隨著漲勢持續擴大，仍須留意波段漲多股震盪可能，操作部分投資人可續以短多熱門標的為主，依照短期均線變化汰弱留強換股因應。
美股前日表現部分，道瓊指數上漲 317.74 點或 0.66%、收 48,535.99 點；那斯達克上漲 455.35 點或 1.96%、收 23,639.08 點；S&P 500 上漲 81.14 點或 1.18%、收 6,967.38 點；費半指數上漲 184.6 點或 2.04%、收 9,224.12 點。
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