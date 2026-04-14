外資史上第5大買超689億元 回補台積電1.89萬張 掃貨面板、台塑四寶
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (14) 日在台積電創高帶動下，收盤大漲 838.83 點，衝上 36296.12 點歷史新高，外資也大買 689 億元，為歷史第 5 大買超，除了買超台積電 1.89 萬張外，也狂敲面板雙虎、台塑四寶。
外資今日買超友達 11.14 萬張及群創 7.92 萬張分居前二多，其餘買超張數較多的電子股包括旺宏 2.66 萬張、台積電 1.89 萬張、鴻海 1.77 萬張、仁寶 1.37 萬張等。
外資也大買台塑四寶，台塑 6.26 萬張、台化 5.94 萬張、南亞 3.58 萬張，以及台塑化 6117 張，還有台玻 5.82 萬張、中鋼 3.49 萬張、國喬 1.33 萬張等，金融股以台新新光金 1.61 萬張、永豐金 1.36 萬張較多。
ETF 方面，外資買超較多的有元大台灣 50 6.59 萬張、凱基台灣 TOP50 3.96 萬張、國泰永續高股息 2.67 萬張、國泰台灣領袖 50 2.65 萬張、元大台灣價值高息 2.56 萬張、國泰永續高股息 2.67 萬張等。
外資賣超張數最多為南亞科 4.15 萬張，遭調節的電子股還包括華通 2.05 萬張、力成 1.29 萬張、聯電 1.27 萬張、瑞軒 8,839 張、啟碁 8,499 張等，另外還有永光 1.3 萬張凱基金 2.52 萬張、群益證 1 萬張等。
外資也賣超較多主動式 ETF，包括主動元大 AI 新經濟 2.01 萬張、主動統一全球創新 1.22 萬張、主動統一台股增長 1.06 萬張、主動群益科技創新 9,853 張等。
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