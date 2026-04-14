外資史上第5大買超689億元 回補台積電1.89萬張 掃貨面板、台塑四寶

台股今 (14) 日在台積電創高帶動下，收盤大漲 838.83 點，衝上 36296.12 點歷史新高，外資也大買 689 億元，為歷史第 5 大買超，除了買超台積電 1.89 萬張外，也狂敲面板雙虎、台塑四寶。