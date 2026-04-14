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鉅亨速報

營收速報 - 2026年4月15日台股中小型公司3月營收一覽（新增8家）

鉅亨網新聞中心

本次公布3月營收一覽

截至台北時間2026年4月15日07:55，彙整前一日公布3月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2063家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
美琪瑪-化學工業 2.50億 121.1%
亞矽-電子通路業 9,584萬 61.2%
勝昱-塑膠工業 4,681萬 54.7%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
勝昱-塑膠工業 4,681萬 128.0%
亞矽-電子通路業 9,584萬 112.5%
信立-塑膠工業 9,438萬 87.5%
3月已公布營收一覽

截至目前，已公布3月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2063家。其中營收年增大於 25％有559家，年增小於-20％有322家。

3月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 192家
介於10～50億 >= 0% 285家
介於10～50億 < 0% 181家
介於10～50億 <= -20% 216家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 367家
小於10億 >= 0% 464家
小於10億 < 0% 248家
小於10億 <= -20% 216家

3月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
三豐-建材營造業 5.29億 109733.0%
三地開發-建材營造業 1.98億 81874.3%
華固-建材營造業 19.66億 81838.8%
寶徠-建材營造業 1.03億 67527.5%
聯上發-建材營造業 3.02億 60177.5%

3月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
寶徠-建材營造業 1.03億 94826.6%
心誠鎂-生技醫療業 363萬 20044.4%
三地開發-建材營造業 1.98億 17321.3%
宏璟-建材營造業 45.26億 14994.1%
智通聯網-通信網路業 3,592萬 10433.4%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收3月營收建材營造業三豐化學工業美琪瑪

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美琪瑪80.3-0.86%
亞矽21.75+2.35%
勝昱27.8+1.09%
信立53.8-0.55%
三豐16.1+1.58%
三地開發28.7+0.00%
華固129+2.38%
寶徠11+1.85%
聯上發10.5-0.47%
心誠鎂82.9+2.09%
宏璟37.7+3.86%
智通聯網93.8+2.51%

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