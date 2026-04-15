鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-15 12:32

台股今 (15) 日盤中衝破 3 萬 7 千點續創歷史新高，千金股競相攻高，萬金股王信驊 (5274-TW) 股價爆表續飆新高價 13800 元，股后穎崴 (6515-TW) 也再度挑戰 9 千元關卡，41 檔千金股中，更有 6 檔出現漲停，在千金股衝高刷榜下，也帶動台股市值排名重新洗牌。

台股飆出最美天際線 萬金股王信驊再創新天價 41檔千金股比價衝高。(鉅亨網資料照)

台股上市公司總市值昨天創下 118.55 兆元新高後，今天盤中進一步攻克 120 兆元大關，從年初的 99 兆元暴增約 21 兆元，其中由台積電 (2330-TW) 帶頭的高價千金股屢創新高功不可沒。

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