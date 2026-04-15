台股飆出最美天際線 萬金股王信驊再創新天價 41檔千金股比價衝高
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (15) 日盤中衝破 3 萬 7 千點續創歷史新高，千金股競相攻高，萬金股王信驊 (5274-TW) 股價爆表續飆新高價 13800 元，股后穎崴 (6515-TW) 也再度挑戰 9 千元關卡，41 檔千金股中，更有 6 檔出現漲停，在千金股衝高刷榜下，也帶動台股市值排名重新洗牌。
台股上市公司總市值昨天創下 118.55 兆元新高後，今天盤中進一步攻克 120 兆元大關，從年初的 99 兆元暴增約 21 兆元，其中由台積電 (2330-TW) 帶頭的高價千金股屢創新高功不可沒。
千金高價股今年以來暴衝新高，同時也帶動台股市值排名大洗牌，除了台達電 (2308-TW) 在 4 月初市值衝上第二大外，據證交所 4/14 公布的資料，市值排名前 20 大，就有 10 檔千金股，分別是台積電、台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW)、日月光(3711-TW) 、台光電 (2383-TW)、智邦 (2345-TW)、奇鋐 (3017-TW)、致茂 (2360-TW)、鴻勁 (7769-TW)、緯穎 (6669-TW)。
信驊自年初至今，受惠 AI 伺服器需求暢旺，以及通用伺服器回升，BMC 晶片銷售熱絡，營收表現超預期，也吸引買盤持續搶進，接連改寫台股歷史新技術，今日最高衝上 13,800 元，大漲超過 6%，若以今年來看，漲幅已高達 90%，漲勢相當驚人。
測試介面族群也同樣受矚，前三名高價股中，穎崴 (6515-TW) 與旺矽 (6223-TW) 分居第二與第三高價股，凸顯市場對測試介面族群的熱愛，兩家今年也在 AI 測試複雜化與需求大增下，以今年股價來看，至最高點分別大漲 223%、114%，至少倍增起跳。
台股目前已聚集 41 千金，今日在多頭聚集下，包括精測 (6510-TW)、聯亞 (3081-TW)、智邦 (2345-TW)、致茂 (2360-TW)、倍利科 (7822-TW)、竹陞科技 (6739-TW) 以及萬潤 (6187-TW) 都出現漲停。
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