停火未解危機 南韓向伊朗提供50萬美元人道援助

鉅亨網編譯許家華 2026-04-15 02:14

在中東局勢持續緊張之際，南韓政府決定向伊朗提供 50 萬美元人道援助，盼緩解戰後人道危機。綜合外電報導，此舉發生在美伊達成為期 14 天的停火協議後，但區域緊張情勢仍未完全緩解。

（圖：Shutterstock)

南韓外交部周二 (14 日) 表示，相關援助將透過紅十字國際委員會發放，用於支援受戰爭影響地區的人道需求。官方指出，希望此筆資金能協助改善當地民生與救援情況。

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根據統計，自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，衝突至 4 月 8 日停火已造成超過 3,300 人死亡，並導致多達 320 萬人於國內流離失所，凸顯人道危機規模。

在此之前，南韓亦曾向黎巴嫩提供 200 萬美元援助，以支援當地因以色列軍事行動受創的地區，顯示首爾在中東衝突中的人道支援持續擴大。

外交層面上，美伊雙方近期已在伊斯蘭堡舉行自戰爭爆發以來的首次面對面會談，但談判仍未取得突破，停火後的政治解決方案尚不明朗。

李在明呼籲交戰各方基於人權與歷史教訓，採取勇敢行動推動和平，強調國際社會迫切期待衝突降溫。

分析指出，中東衝突對亞洲經濟已產生外溢影響。南韓作為能源進口依賴度高的國家之一，受到中東供應鏈受阻衝擊尤為明顯。為減輕經濟壓力，南韓政府已推出規模 177 億美元的追加預算，以應對能源價格上漲與供應不穩。

同時，首爾也積極尋求替代能源來源。報導指出，南韓已派遣特使前往阿爾及利亞與利比亞，並計畫再派代表赴剛果共和國，以拓展新的能源供應管道，降低對中東地區的依賴。