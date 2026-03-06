鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-06 10:00

韓國總統李在明周四（5 日）召開臨時國務會議，研判中東局勢對韓國經濟和金融市場可能造成的影響，並討論因應方案。

據《韓聯社》報導，李在明在會上表示，應該積極應對股市、匯市等金融市場波動性加大的情況，並要求有關部門儘快實施規模 100 兆韓元的市場穩定項目，以消除資本市場焦慮。

另據韓國 SBS 電視台報導，韓國金融服務委員會主席稱，相關措施並非人為托舉股價，而是主要用於穩定債券市場和短期資金市場。

李在明說，希望徹底杜絕在市場動盪時期散布假消息或擾亂時局的行為，政府將以零容忍原則嚴肅追責。

李在明要求有關部門加大對中東局勢影響較大的行業的支持力道，特別是對中東出口依賴度較高的企業及海運等行業提供迅速而廣泛的政策性金融支持。

能源和價格問題也是此次會議的重點議題。李在明表示，能源供應和價格問題與民生密切相關，政府需要重點關注相關因素，並檢查確保原油、煤氣、石腦油等油類供應穩定以及拓寬進口渠道的方案。

李在明提到，在客觀上尚未出現嚴重供應問題的情況下，油價卻突然上漲，甚至出現一天多次漲價的情況。

對此，李在明要求實施汽油等「最高價格指定制」，以抑制油價過快上漲。他強調，最高價格應根據地區和燃料種類設定，以更符合實際情況，並儘快執行。