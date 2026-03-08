鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-09 07:30

受中東戰火升級引發能源價格上漲擔憂影響，韓國政府考慮近 30 年來首次實施油價上限。

據《韓聯社》周日（8 日）報導，消息人士透露，在美以攻擊伊朗之後，全球原油價格飆漲幾乎立即反映在韓國國內燃料價格上，促使韓國官員開始審查實施油價上限的可能性。

韓國高度依賴能源進口，對外部價格衝擊尤為敏感，這往往會推高通膨。此次審查依據的是韓國《石油和替代燃料商業法》第 23 條，該條款允許工業部長在油價劇烈波動並威脅經濟穩定時指定最高銷售價格。

然而，自 1997 年韓國放開油價以來，該條款實際上一直處於休眠狀態。

知情人士稱，由於潛在副作用，包括市場扭曲和財政負擔，韓國政府正在謹慎權衡這一選擇。

韓國總統李在明上周四在主持討論美以對伊朗打擊的特別內閣會議時指示官員，如果實施全國統一上限證明有困難，應迅速按地區和燃料類型制定價格上限系統。



韓國政府遵循總統指示，成立一個跨部門檢查組，打擊非法石油分銷和囤積，以及不公平貿易行為。