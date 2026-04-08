鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-08 21:00

據美國戰略與國際研究中心 (CSIS) 南韓講座教授 Victor Cha 周三 (8 日) 在首爾舉行的「峨山論壇」(Asan Plenum) 場邊記者會上的發言，南韓目前正因荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的通行問題，陷入外交與經濟的兩難境地。

他指出，若南韓政府為了讓受困於該航道的船隻獲得伊朗的通行豁免，而與德黑蘭當局進行接觸，此舉極可能觸怒美國總統川普，並導致南韓面臨更嚴厲的懲罰性關稅。Cha 形容，首爾當局目前必須在諸多艱難選項中做出「損害最小的選擇」。

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根據 CSIS 的調查研究，即便伊朗同意給予豁免，實際能通過海峽的船隻也寥寥無幾。這是因為受困船隻中，大多數在所有權結構上與美國或沙烏地阿拉伯有密切關聯。

報告進一步指出，南韓四大煉油商中，除了 SK Energy 之外，其餘 3 家均有美國或沙烏地的股權背景。此外，南韓的能源安全儲備也面臨考驗，在參與國際能源總署 (IEA) 的緊急釋油後，南韓政府的石油儲備量降至約 7,760 萬桶 (約 26 天份)，即便計入民間儲備，總計也僅能支撐 67 天左右。

在應對策略方面，雖然有意見認為可透過美國豁免轉向俄羅斯擴大石油進口，但 Cha 強調，這僅是「權宜之計」，無法從根本解決長期的能源供應與安全問題。