公股4金2銀首季合賺397億元激增21% 華南金彰銀成長居前段班

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-14 19:50

2026 年首季公股金融業成績單全數出爐，受惠於台股交投火熱帶動手續費收益，加上利差穩定與匯兌收益進帳，公股四金二銀首季合賺達 397.62 億元，較去年同期的 326.11 億元成長超過 21%，整體獲利動能強勁。其中，華南金（2880-TW）憑藉證券子公司挹注與銀行穩健貢獻，首季稅後淨利年增幅突破 41%，表現最為驚豔；彰銀（2801-TW）則在核心業務全面開花帶動下，首季獲利年增逾 26%，增幅位居公股第二。

公股4金2銀首季合賺397億元激增21% 華南金彰銀成長分居一二。（圖: 華南金提供）

兆豐金（2886-TW）首季累計稅後淨利達 93.97 億元，年成長 17.3%，每股稅後盈餘（EPS）0.63 元，持續蟬聯公股獲利王寶座。不過，觀察單月表現，兆豐金 3 月稅後淨利呈現月減 15.43%，主要受子公司兆豐銀行財務操作影響。

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由於 3 月底台股出現較大幅度波動，影響月底帳面評價數字，導致股票與基金操作績效下滑，財務操作淨收益縮減約 12 億元。此外，換匯交易（SWAP）收益亦月減約 3 億元，使得兆豐銀行 3 月稅後淨利降至 15.92 億元，單月獲利月減近 3 成。

華南金成為本季公股成長冠軍，3 月獲利達 25.58 億元，年增率高達 53.91%，累計首季獲利達 76.6 億元，年增率逾四成，主因銀行授信結構優化及證券經紀業務受惠台股高成交量。

彰銀表現亦相對耀眼，單月與累計獲利雙雙刷新歷史新高紀錄。彰銀 3 月稅後盈餘 19.55 億元，月增兩成，除了核心利息收入持穩，新台幣走貶帶來的匯兌收益亦有顯著挹注。累計前 3 月稅後淨利 52.21 億元、年增 26.26%，其利息、手續費及投資收益均呈雙位數成長，顯示收益結構正朝向多元化優化。

第一金（2892-TW）表現持續穩健，首季獲利 82.44 億元，排名公股第二，年增 14.4%，單月獲利則年增 20.17%。

合庫金（5880-TW）首季稅後淨利 58.12 億元，較去年同期增加 8.54 億元，年增 17.22%，續創歷年同期新高。核心子公司合庫銀行首季獲利 50.85 億元，年增 2.61%；子公司合庫人壽雖在 3 月受股權投資未實現收益減少影響出現微幅虧損，但首季累計獲利仍年增 4.93%。

臺企銀（2834-TW）3 月獲利 11.13 億元，年增 24.36%，帶動首季累計獲利達 34.35 億元，年增 17.16%，EPS 為 0.35 元。