鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-15 04:40

法國巴黎人壽台灣分公司總經理黃宥甄 14 日首度亮相，這位被稱為「財務寶寶」、擁有近 40 年外商保險資歷的專業經理人，強調將秉持集團穩健經營的核心深耕台灣，並以「商品控管、數位創新、社會責任」三大主軸邁向下一階段轉型。法巴人壽宣示今年初年度保費 (FYP) 將挑戰雙位數成長目標；在商品布局上，除了深耕既有的投資型與房貸壽險外，下半年可望推出全新的分紅保單產品，成為挹注成長的一大動能。

黃宥甄 (Laura) 自大學畢業後便投身保險業，職涯起步於台灣首家外商壽險「安泰人壽」，其後歷練多家外商機構，她打趣地說自己是「外商寶寶」，更是深耕後台的「財務寶寶」。2010 年加入法國巴黎保險集團，當時正值接軌 IFRS 17 準備期，她負責在精算與財務之間建構溝通橋樑，並將枯燥的財報數據轉化為具體的業務策略。

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黃宥甄提到，外商總公司的嚴謹訓練讓她具備「從數字看業務」的獨特視角，「業務團隊常跟我說，有我在他們就很放心，因為我對數字比他們還熟，連他們做多少業績，我都能背得出來。」顯見她擁有強大的數據洞察力，成為接掌總座後，平衡財業務成長的重要關鍵。

談及未來台灣法巴人壽的發展藍圖，黃宥甄提出三大核心方向，首先是穩健經營與風險控管，她強調，法巴不追求市場高佣金競爭，而是優先考慮風險控管，推出對客戶最合適、長期利益最穩定的商品，這也是集團的核心理念。

第二是持續推動數位創新，呼應總部每年推陳出新的概念，法巴人壽將加速數位化轉型，把創新思維落實於內部流程與客戶體驗。第三，實踐保險社會責任，她認為保險不單是金融商品，更承載保障家庭與社會的責任，法巴將結合社會關懷與弱勢扶助，強化國人對個人風險控管的意識。

法巴人壽投資型、房貸、分紅三路並進 下半年分紅保單擬再出招

法國巴黎人壽行銷暨公關處資深副總經理林冠秀也揭露今年商品展望。他指出，今年業績目標鎖定初年度保費 (FYP) 達成雙位數成長，並持續深耕三大產品線。

首先，投資型保單是法巴的強項，會每半年檢視數百檔至千檔基金標的，進行汰弱留強，鎖定偏富裕的客群提供精準服務。其次則是分紅保單，延續 2023 年跨足分紅市場的動能，今年下半年擬推出更具市場區隔性的新商品。第三，房貸壽險，法巴市占率向來居於前二，除主約外，也正積極評估並開發符合房貸族需求的健康險及傷害險附約，盼提升保障完整度。

黃宥甄表示，接任總經理雖是挑戰，但憑藉過去近 40 年的產業經驗，有信心帶領法巴人壽在波動的金融市場中持續展現外商壽的韌性與價值。