〈合庫金法說〉報喜！首季獲利衝破58億元年增21.77% 前四月營收創歷史新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-26 18:34

合庫金控 (5880-TW) 今（26）日舉行線上法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持。合庫金控首季營運表現亮眼，累計前四月營收與獲利更攜手寫下歷史同期新高，展現強勁的成長動能。今年首季合併稅後淨利達新台幣 58.12 億元，較 114 年同期大幅成長 21.77%，每股盈餘 0.36 元，稅後淨值報酬率及資產報酬率分別為 8.06% 與 0.43%。受惠銀行手續費淨收益達到雙位數的優異成長，整體經營績效仍交出亮麗成績單。

報喜！首季獲利衝破58億元年增21.77% 前四月營收創歷史新高。（圖：合庫金提供）

蘇佐政在會中指出，受到 115 年 2 月爆發的中東戰爭影響，全球通膨壓力遽增，衝擊整體經濟成長步伐。雖然科技領域的持續投資以及相對寬鬆的金融環境，有助於抵消部分負面衝擊，但仍難以完全化解戰爭對經濟帶來的實質影響。根據國際貨幣基金組織於 4 月發布的最新世界經濟展望報告，今年全球經濟成長率預測下修至 3.1%，明年經濟成長率則維持在 3.2%，這顯示出全球經濟在戰爭衝擊的陰影下，依舊維持著穩健的步伐並展現其韌性。

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在集團內部獲利貢獻方面，旗下核心子公司合庫銀行首季獲利表現依舊穩健，憑藉著手續費淨收益達到雙位數的優異成長，加上放款業務動能持續保持平穩，帶動首季獲利年增率達到 2.61%。

在資產品質部分，合庫銀行與 114 年同期相比，逾放比率下降 0.02 個百分點，備抵呆帳覆蓋率則大幅提升 136.44 個百分點，顯示資產品質相當穩健。同時，銀行的資本適足率及第一類資本比率，均符合金管會訂定的 D-SIBs 內部管理資本標準要求。

除了核心銀行業務外，其餘子公司亦有顯著進步。合庫證券受惠於經紀業務營運量增溫，以及泛自營淨收益的成長，首季獲利較去年同期大幅增加 4.68 億元。

合庫人壽則因保險收入全面提升，獲利亦較去年同期增加 2.06 億元。