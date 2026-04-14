鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-14 17:36

晶技 (3042-TW) 最新自結獲利資訊出爐，2026 年第一季營收達 33.39 億元，還較上一季成長 0.44%，爲史上最強的第一季營收，單季稅前盈餘 5.52 億元，年減 4.8% ，每股稅前賺進 1.62 元。

全球頻率元件龍頭廠晶技公布 3 月營收爲 11.08 億元，月增 9.28%，年增 2.66%，單月稅前盈餘 1.95 億元，年減 17.1%，每股稅前盈餘 0.57 元，2026 年首季營收達 33.39 億元，還較上一季成長 0.44%，年增 5.46%；爲晶技史上最強的第一季營收。晶技 1-23 月自結稅前盈餘 5.52 億元，年減 4.8 %，每股稅前盈餘 1.62 元。

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晶技 2026 年以來網通、AI 伺服器等基建應用需求帶動及對車載應用出貨增加之下，明顯推升了第一季營收的走高；預估 2026 年第二季營收將較第一季呈現小幅度增長。

同時，在國際貴金屬價格、原油價格的上漲走勢之下，頻率元件業者也承受成本走高的壓力，晶技並且已對客戶端發出產品調漲通知，預計價格調漲 5-10%，公司指出，目前調高供貨價格方案仍積極與客戶溝通之中。

晶技對客戶端發出的調價通知及說明指出，由於國際環境變動導致原物料價格大幅波動，尤其貴金屬漲幅顯著，自 2025 年初至今平均漲幅已超過 60%。本公司除持續推動成本優化、費用管理、提升效率外，也盡力自行吸收基座、封蓋、靶材及銀膠等相關貴金屬 (金、銀、鎢) 物料的成本上漲。然而，面對持續攀升的壓力，現已超出公司可承擔範圍。同時，基於整體經營考量，經審慎評估後，晶技將自新訂單起對產品價格進行適度調整; 依據不同產品項目調漲幅度約為 5-10%。