鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-14 18:18

公股金控龍頭兆豐金 (2886-TW) 今 (14) 日公布 2026 年 3 月自結獲利，單月稅後純益 24.01 億元，累計今年第一季稅後純益達 93.97 億元，較去年同期增長 16.46%，每股稅後純益（EPS）為 0.63 元。儘管核心子公司兆豐銀行受台股震盪影響財務操作收益，但受惠台股成交量能擴大，兆豐證券首季獲利年增率驚人，加上美國聯邦準備銀行 (FRB) 正式解除長達 8 年的裁罰令，為集團營運前景注入強心針。

兆豐金第一季獲利主要由非銀行子公司展現強勁成長動能所帶動。其中，兆豐證券表現最為亮眼，受惠於今年以來台股日均交易量大幅成長，首季獲利達 13.46 億元，較 2025 年同期大幅激增 421.61%；兆豐票券亦表現不俗，首季獲利 8.27 億元，年增率達 52.27%；兆豐產險首季則貢獻 2.33 億元純益，年增 10.25%。

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在核心子公司兆豐銀行方面，3 月單月稅後純益為 15.92 億元，較 2 月衰退接近 30%。據了解，獲利下滑主因在於財務操作收益減少約 12 億元，特別是台股在 3 月 31 日出現明顯跌勢，直接影響月底的評價數據，導致股票及基金操作績效下滑。此外，換匯交易（SWAP）收益也減少約 3 億元，不過銀行的利息與手續費淨收益仍維持成長趨勢。累計兆豐銀行首季稅後純益為 70.8 億元，較去年同期微幅減少 1.69%。