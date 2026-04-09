鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-09 19:41

公股彰化銀行 (2801-TW) 今（9）日搶先公布 115 年 3 月份自結合併稅前盈餘達 23.01 億元，合併稅後盈餘為 19.55 億元，較上月大幅成長 22.91%；前 3 月稅後盈餘達 52.21 億元，年增 26.27%，每股稅後盈餘 0.44 元，單月與累計獲利雙創新高，主要來自息收手收和投資收益皆雙位數成長；彰銀擴大海外布局，馬來西亞納閩分行預計於今年正式開業 。

本公司 115 年 3 月份合併稅前盈餘 23.01 億元，合併稅後盈餘 19.55 億元，累計合併稅前盈餘 62.13 億元，累計合併稅前每股盈餘 0.53 元，累計合併稅後盈餘 52.21 億元，累計合併稅後每股盈餘 0.44 元。

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彰銀表示，單月獲利維持優異成長動能，主要受惠於各項核心業務穩健提升，帶動利息收入持續成長，加上近期新台幣走貶挹注匯兌利益，推升單月獲利較 2 月成長逾兩成 。

與去年同期相比，3 月合併稅後盈餘年增率高達 35.24%，反映利息、手續費收入及投資收益等三大支柱均呈現雙位數成長，收益結構持續優化 。累計今年前 3 月稅後盈餘達 52.21 億元，年增 26.27%，單月與累計獲利雙雙刷新歷史紀錄，展現強勁獲利動能 。

除了財務表現亮眼，彰銀在深化中小企業服務與跨境金融布局上亦屢獲外部肯定 。在支持中小微企業領域，彰銀透過信用保證融資與供應鏈金融機制，實質協助企業取得營運及轉型所需資金，因而榮獲「挺台灣出口供應鏈支持獎」及「青創、新創暨微型事業相挺獎」 。

在跨境金融服務部分，彰銀持續支持台灣企業拓展國際市場，提供海外投融資、貿易金融及跨境資金調度等全方位服務 。優異表現使其在海外信用保證基金年度評選中榮獲「績優卓越獎」，彰顯其推動跨境金融的重要角色 。

目前彰銀已獲准設立澳洲雪梨、加拿大多倫多及馬來西亞納閩等三處分行，緊扣「新東向」與「新南向」策略擴大全球版圖 。其中馬來西亞納閩分行預計於今年正式開業，並同步於吉隆坡設立行銷服務處，深耕東協區域金融網絡 。